Недавний начальник «наркотического» отдела Красногвардейского УМВД хотел денег, а получил бумагу и наручники

Двое полицейских задержаны после оперативного эксперимента в Красногвардейском районе Петербурга. По версии следствия, они предложили наркодилеру избежать трудностей изоляции за 800 тысяч, другое он услышал от оперативников отдела собственной безопасности.

По данным «Фонтанки», взятку начальник отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Красногвардейского УМВД Абрамов и оперативник из отделения по борьбе с преступлениями против личности Дмитриев предположительно просили с наркодилера. Задерживали сбытчика 23 марта, в отделе предложили свободу в обмен на 800 тысяч рублей, для убедительности пригрозили добавить эпизодов. Деньги посредник был готов забрать вечером 25 марта в кафе на шоссе Революции. Он получил 8 купюр по пять тысяч рублей и 149 бумажек с такой же картинкой. Еще через сутки оперативники отдела собственной безопасности и следователи СК Красногвардейского района доложили о задержании Абрамова и Дмитриева.

Оба служат в МВД с июля 2006 года. В должности начальника Абрамов не пробыл и месяца.





