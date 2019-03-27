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Работа
27.03.2019 16:54
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Опрос: 45% петербуржцев увольняли по статье

Руководитель должен давать подчиненному возможность написать заявление по собственному желанию, когда хочет расторгнуть трудовые отношения. Такое мнение высказало большинство опрошенных сайтом «Зарплата.ру» петербуржцев. 

Итоги исследования портал по поиску работы публикует 27 марта. 42% участников опроса заявили, что знают, в каких случаях трудовой договор может быть расторгнут работодателем согласно 81-й статье Трудового кодекса РФ. 54% петербуржцев знакомы со статьей лишь частично. 4% признались, что находятся в неведении. 

В то же время 45% петербургских респондентов рассказали, что имеют опыт  увольнения статье. 12% уволенных дали возможность написать заявление по собственному желанию. Почти половина, 43% горожан, избежали такого конфликтного расставания.   

24% из тех, с кем расторгли договор, оказались на улице из-за сокращения штата, 9% – из-за ликвидации организации. Для 11% трудовой договор утратил силу, 7% не соответствовали занимаемой должности, 13% появлялись на работе нетрезвыми. 19% лишились заработка из-за прогулов, а 4% – из-за аморального поведения. 13% петербуржцев уверены, что причиной расставания стала личная неприязнь со стороны начальника, и сами они повода не давали. 



При этом 25% считают, что при наличии оснований увольнять по статье нужно. Но большинство, 65%, уверены, что работодатель все же должен давать возможность уйти по собственному желанию. Еще 10% не имеют четко сформированной позиции по этому вопросу. 

В свою очередь, 48% петербургских работодателей уверены: даже если сотрудники нарушают, им надо дать возможность самим написать заявление. 38% высказались за четкое оформление увольнения по Трудовому кодексу. Еще 14% считают, что каждый случай нужно рассматривать индивидуально.

Основными причинами увольнения по инициативе работодателя в Петербурге стали прогулы (27%) и появление на работе в пьяном виде (18%).

В опросе приняли участие 930 жителей Санкт-Петербурга и 560 работодателей. 

 

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