В Петербурге официально открылся новый российско-китайский культурный центр

27 марта на Таллинской, 11, официально открылся новый российско-китайский культурный центр.

Ранее по этому адресу находилась гостиница «Пекинский сад» – первый пример привлечения китайских инвестиций в Петербург. В 2017 году инвестор получил разрешение на реконструкцию здания, которое было введено в эксплуатацию в феврале.

Застройщиком проекта выступила компания «Хуа-Жэнь Интернешнл» (входит в ГК «Хун-Фу Новый Сити»), вложившая в реконструкцию объекта 121,055 млн юаней (более 1,17 млрд рублей).

В шестиэтажном центре площадью 6060 кв. м расположены выставочные и конференц-залы, центр делового общения и творчества, ресторан китайской кухни и гостиница «Нихао» на 96 номеров. Отель планируется сертифицировать на «четыре звезды».







Председатель городского комитета по туризму Евгений Панкевич выразил уверенность, что центр будет востребован туристами, посещающими Петербург, среди которых доля китайских гостей весьма значительна.

Председатель фонда русско-китайского обмена Елена Морозова сообщила, что уже в нынешнем году здесь будут проводиться выставки китайских художников, мастер-классы и деловые мероприятия.