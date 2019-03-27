Евросоюз ограничит скорость. Во все новые автомобили с 2022 года встроят «ассистента»

Все новые автомобили в Европейском союзе с 2022 года должны быть оборудованы тем, что называется «интеллектуальный ассистент скорости». Другими словами, все машины в обязательном порядке получат систему, которая будет препятствовать нарушению скоростного режима.

Новые правила не определяют, какими точно должны быть эти устройства, но при этом позволяют водителю в случае необходимости временно отключать их, сообщает 27 марта CNN со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии. Кроме этого, согласно принятым документам, новые автомобили должны будут иметь видеорегистраторы, причем как спереди, так и сзади

Интеллектуальные системы следят за превышением скорости не путем приведения в действие тормозов, а путем ограничения в нужный момент мощности двигателя. В случае необходимости предусмотрена возможность для водителя взять контроль на себя.

Некоторые автопроизводители уже разработали и даже частично внедрили подобные системы, следящие за скоростью. В них чаще всего используются модули GPS в сочетании с бортовой навигационной системой, а также видеокамеры, способные «читать» дорожные знаки.







Компания Volvo объявила о более радикальных мерах: все ее автомобили, начиная со следующего года, будут иметь ограничение максимальной скорости в 180 км/ч. Также компания рассматривает возможность автоматического ограничения скорости близ школ, больниц и других подобных общественных учреждений.

CNN приводит мнение еврокомиссара Эльжбеты Беньковской, которая полагает, что новые обязательные правила и технологии могут оказать такой же эффект, как и введение в свое время обязательных ремней безопасности.

Европейская ассоциация автопроизводителей ACEA выражает свое беспокойство в связи с этой технологией, указывая на то, что ее внедрению могут препятствовать «многие проблемы инфраструктуры». В частности, дорожные знаки в Европе не стандартизированы и отличаются друг от друга, что существенно затрудняет их распознавание автоматическими системами. Цифровые карты в навигационных системах автомобилей далеко не всегда содержат актуальную информацию, а следовательно, «интеллектуальный ассистент» не сможет корректно работать с ними. Более того, в эти карты трудно вводить оперативную информацию в случаях временных ограничений, связанных с ремонтом или другими мероприятиями.

Новые правила утвердили соответствующие комиссии Европейского союза, теперь они нуждаются в одобрении на сессии Европарламента.