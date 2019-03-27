Погода подсыпала Петербургу лишнюю сотню ДТП: в двух авариях за час пострадали 8 человек

В снежный вторник, 26 марта, в Петербурге зафиксировали 445 дорожных аварий. Это на 105 случаев больше, чем было днем ранее. Впрочем, число серьезных ДТП с пострадавшими выросло лишь немного: 18 аварий во вторник против 16 в понедельник.

Как сообщает УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, за 26 марта в ДТП пострадали 27 человек, среди которых трое детей. Днем ранее травмы получили 19 взрослых и один ребенок.

Два серьезных ДТП произошли накануне вечером в Кировском и Выборгском районах Петербурга с разницей в час. Так, около 21:10 у дома 505 по Выборгскому шоссе водитель Mitsubishi Lancer X, двигавшийся от Песочного шоссе в сторону Индустриальной улицы, выехал на «встречку» и столкнулся с Hyundai Solaris. После этого «Солярис» столкнулся еще с попутным Mitusbishi L200, уточняет «Дорожный инспектор» со ссылкой на районный отдел ГИБДД.

В результате аварии пострадали четверо: 35-летний водитель «Лансера», его 33-летняя пассажирка и годовалый малыш, а также 29-летний водитель «Соляриса». Все они в состоянии средней тяжести были доставлены в городскую больницу № 3.







Спустя час, в 22:10, у дома 13 по улице Калинина столкнулись автомобили ВАЗ-2106 и Hyundai Solaris. По предварительным данным, 22-летний молодой человек на «Жигулях» при развороте не пропустил ехавший во встречном направлении «Солярис», сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД.

В результате аварии водитель и двое пассажиров отечественной легковушки получили тяжелые тавмы, а водитель Hyundai – травмы средней тяжести.

В Ленинградской области число ДТП 26 марта превысило итоги 25-го вдвое: 102 аварии против 52. С пострадавшими из них семь случаев: травмы получили 10 человек, все взрослые. В понедельник было зафиксировано пять ДТП, в которых в общей сложности пострадали 7 человек, в том числе четверо детей. Как и в Петербурге, погибших не было.