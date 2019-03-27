Россиянам позволят использовать данные Госуслуг для получения кредитов

Гражданам России, зарегистрированным в сервисе «Госуслуги», позволят пользоваться своими персональными данными для быстрого получения кредитов онлайн. Банки, другие компании и даже физлица смогут получать доступ к личным данным благодаря внедряемой в стране системе «Цифровой профиль». С законопроектом можно познакомиться в федеральной базе нормативных актов.

Тестировать систему будут на автокредитах, пишет «Российская газета». В пилотном проекте собираются принять участие 16 крупных банков, три страховые компании и четыре поставщика данных: Федеральная налоговая служба, Росреестр, МВД, Пенсионный фонд России.

Сейчас около 53 млн россиян имеют подтвержденную учетную запись в «Госуслугах» — то есть верицифированную с помощью паспортных данных. Данные оседают в Единой системе информации и аутентификации, в том числе внесенная через «Госуслуги» информация о поле человека, номер СНИЛС, ИНН и так далее.







На основе этих данных «Ростелеком» сейчас создает за 3 млрд рублей систему «цифровых профилей» на каждого гражданина, где будут храниться 57 атрибутов персональных сведений. Не только из «Госуслуг», но все данные о человеке, попадающие в госорганы.

Именно этот профиль позволит, обещают авторы законопроекта из Минкомсвязи, в онлайн-режиме с помощью компьютера или приложения в смартфоне предоставлять их коммерческим или госучреждениям для получения продуктов и услуг. Больше того, уверяют авторы, гражданин сможет отзывать свое согласие на обработку данных, запретить передачу определенного вида данных и даже реализовать «право на забвение». Запросы организаций на получение сведений о гражданах с использованием «цифрового профиля» государство планирует осуществлять, в том числе, на платной основе. Порядок предоставления данных собирается установить правительство РФ.