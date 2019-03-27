Погранслужба Украины не поняла, почему должна была не пускать Бойко и Медведчука в Москву

Государственная пограничная служба Украины пребывает в некотором замешательстве после заявлений генпрокурора страны. Тот в украинском парламенте 27 марта заявил, что пограничники должны были не пускать политиков Юрия Бойко и Владимира Медведчука в Москву на переговоры с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

Украинские пограничники не имели никаких оснований, чтобы не выпустить из страны в Россию политиков Юрия Бойко и Виктора Медведчука, заявил 27 марта в «Фейсбуке» пресс-секретарь государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

«Инспекторы государственной пограничной службы принимают решение о предоставлении разрешения гражданам на пересечение границы после проверки документов, которые такое право предоставляют. Если документы действительны и в отношении данного гражданина нет ограничений в пересечении границы со стороны других правоохранительных органов, он может пересечь границу», – написал Слободян. При этом он отметил, что вопрос о разрешении на вылет воздушных транспортных судов находится в компетенции не пограничной службы, а госавиаслужбы.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в среду заявил, что по факту незаконного пересечения границы Бойко и Медведчуком будет возбуждено уголовное дело. «Сегодня будет зарегистрировано производство о незаконном пересечении границы. Но вопросы есть не только к аэрослужбе, но и к пограничной службе, которая выпустила этих лиц вопреки установленному порядку», – сказал Луценко и заверил, что «законная реакция не замедлит быть».





