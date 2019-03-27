Путин о допинге: Нужно сделать все, чтобы на Олимпиаде-2020 мы не давали повода действовать против интересов России

Президент России Владимир Путин прокомментировал затянувшийся допинговый кризис в отечественном спорте. В ходе прямой трансляции на «Матч ТВ» заседания Совета при президенте РФ по спорту он дал указание чиновникам исключить даже возможность для скандалов.

«Необходимо усилить системную работу по защите прав и интересов наших атлетов. Это прямо касается и известной истории с допингом. Все требования в части совершенствования борьбы с допингом Россия выполнила. Нужно закрыть все оставшиеся вопросы. Нужно сделать все, чтобы на Играх-2020 все члены нашей команды не подвергались никаким ограничениям и мы не давали повода действовать против интересов России», – подчеркнул Путин.

Напомним, вскоре после домашней зимней Олимпиады в Сочи в 2014 году вскрылись массовые нарушения антидопинговых правил со стороны российских спортсменов. Многочисленные расследования международных организаций привели к тому, что в конце 2017 года в общей сложности Россия лишилась 4 золотых, 8 серебряных и одной бронзовой медали Олимпиады в Сочи. Тогда с первого места в общекомандном зачете россияне переместились на четвертое. В феврале 2018-го ряд спортсменов были оправданы, и сборная вернула первое место домашних Игр. Другим последствием стало то, что на Олимпиаде в Пхенчхане отечественные спортсмены смогли выступить только после жесткого фильтра Международного олимпийского комитета и только под нейтральным флагом.





