«Искусственно организовать протесты ни у кого еще не получалось и не получится». Порошенко боится, что выборы могут сорвать

Президент Украины Петр Порошенко 27 марта заявил, что «искусственно организовать протесты ни у кого еще не получалось и не получится». Об этом Порошенко заявил в эфире одного из телеканалов, сообщается на сайте администрации президента.

«Посмотрите, каким удивительным стечением обстоятельств интересы россиян о непризнании выборов и интересы отдельных кандидатов и олигархов, которые пытаются приложить усилия, чтобы выборы не были признаны свободными (совпадают. – Прим. ред.). Их цель сейчас, и для этого используются и радикальные силы, которые марши организовывают, и столкновения с полицией, и дестабилизация. Но украинский народ этого не поддерживает. Никто не вышел поддержать это», – отметил Порошенко.

По его словам, эти кандидаты в президенты думают, что достаточно проплатить несколько автобусов, несколько заказных организаторов, участников митингов – и это и будет Майдан.

«Нет. Революция Достоинства четко продемонстрировала, что, когда украинцы борются за свое – за Соглашение об ассоциации, за европейский выбор, – на улицах сразу появляются миллионы. А искусственно организовать ни у кого еще не получалось. И могу успокоить: точно не получится», – заявил Порошенко.







Глава украинского государства заверил, что сделает все зависящее, чтобы «защитить выбор украинцев».

«Сценарий срыва выборов – это сценарий российский. Украинская кровь на выборах – это сценарий российский. Честное волеизъявление граждан и защита волеизъявления – это украинский сценарий», – отметил Порошенко.

31 декабря на Украине началась предвыборная кампания выборов президента-2019. Голосование в первом туре выборов президента Украины состоится с 8:00 до 20:00 31 марта. Официальные результаты голосования украинцев должны обнародовать не позднее 10 апреля.