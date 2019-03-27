«Только на меня завещай что-то, а потом вешайся». Божена Рынска рассказала, как Малашенко провел последние месяцы жизни

Суды в США по разделу имущества с бывшей супругой вынудили медиаменеджера Игоря Малашенко расстаться с жизнью. Об этом в интервью Ксении Собчак рассказала его вторая жена Божена Рынска.

Запись разговора опубликована 27 марта. Рынска объяснила, что сейчас занимается продажей имущества, так как у нее не осталось средств к существованию. В гибели мужа она винит его бывшую жену Елену Малашенко. Тележурналист судился с ней, пытаясь разделить недвижимость общей стоимостью около 16 млн долларов. Малашенко, по словам Рынской, не хотел ехать на заседание и даже грозил тем, что сведет счеты с жизнью.

«Я кричала: сначала только на меня завещай что-то, а потом вешайся. А то я у тебя остаюсь вообще безо всего», – рассказала вдова на 22-й минуте записи.







Малашенко все же улетел, «пробыл на этом суде, как в бреду», но процесс выиграл.

В конце февраля пара находилась в Латвии, Рынска рассказала, что Малашенко уехал в Испанию втайне от нее и собирался заняться там оформлением документов, чтобы переписать на жену часть имущества. Через несколько дней после отъезда его нашли мертвым, без признаков насильственной смерти.