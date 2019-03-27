Принц Чарльз впервые побывал на Кубе. По Гаване он ездил на антикварном британском автомобиле

Британский принц Чарльз с супругой герцогиней Корнуольской Камиллой впервые посетил Кубу. На острове Свободы его королевскому высочеству продемонстрировали сохранившиеся британские автомобили середины прошлого века.

Вместе с супругой принц даже прокатился по улицам Гаваны за рулем черного MG 1953 года выпуска. Некогда эта машина принадлежала британскому послу на Кубе — еще до того, как в 1959 году к власти пришел Фидель Кастро. Сейчас она принадлежит владельцу одного из местных ресторанов, пишет 27 марта Autoblog.

Куба считается «автомобильным музеем под открытым небом», в основном это касается американских автомобилей, брошенных их владельцами еще в далеком 1959 году, когда на острове к власти пришли сторонники Кастро. Эти автомобили эксплуатируются до сих пор, несмотря на трудности с ремонтом и почти полное отсутствие запчастей.







Помимо американских «танки-янки» на Кубе сохранилось немало и британских автореликвий. На второй день визита наследника британского престола специально для него в парке, известном как самый британский уголок острова со статуей Джона Леннона и барной стойкой Yellow Submarine, кубинцы собрали впечатляющую коллекцию английских автомобилей. А чтобы принц смог появиться на этой импровизированной выставке in style, ему и его супруге Камилле был предоставлен отреставрированный черный спортивный MG TG 1953 года выпуска.

Чарльз известен как заядлый автолюбитель и поклонник британского автопрома, поэтому выставка вызвала у него неподдельный интерес. Основной вопрос, который взволновал принца больше всего: как кубинцам удается поддерживать старинные автомобили в рабочем состоянии, учитывая отсутствие дилеров, сервис-центров, сертифицированных механиков и складов запчастей? При этом практически все автомобили находятся в нормальной эксплуатации, зачастую даже в качестве такси, а не кочуют по выставкам, как это бывает с аналогичной «автостариной» в Европе. Так, например, гаванский таксист Фернандо Гонсалес до сих пор ежедневно возит пассажиров на своем серебристом Jaguar 1958 года выпуска.

Как объяснил глава неформального «британского автоклуба» Люпе Фуэнтес, запчасти к английским машинам раздобыть гораздо труднее, чем к американским, поэтому их чаще всего приходится изготавливать самим. Собственно, клуб, который возглавляет 66-летний Фуэнтес, и был создан, чтобы помочь владельцам таких машин поддерживать их в рабочем состоянии, обмениваясь не только запчастями, но и опытом.

Так, например, Austin Healy 1959 года выпуска, по словам его владельца Рикардо Менделла, состоит «на 90 процентов из самодельных частей». Автомобиль всего на три года моложе своего 63-летнего хозяина.

Принц Чарльз и его супруга Камилла сделали остановку на Кубе в ходе своего двухнедельного тура по Карибскому морю, по бывшим и нынешним британским территориям. Это первый визит членов королевской семьи на «коммунистический» остров.