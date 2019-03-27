Происшествия
Тимакова: Дворковича вчера не было в России. Абызова никто не выманивал
Бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича не было в России вчера, когда задержали экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова.
Об этом 27 марта написала в Facebook зампред ВЭБа, бывший пресс-секретарь Дмитрия Медведева Наталья Тимакова.
«Аркадия нет в Москве последние три дня, свой день рождения он не праздновал и никуда никого не выманивал. Больше читайте телеграм-каналы», – цитирует Тимакову издание The Bell.
Версию о 47-летии Дворковича как поводе выманить Абызова из-за рубежа ранее выдвинула газета «Ведомости».
Не подтвердил информацию о том, что экс-чиновника вымнили в Россию, и его адвокат Александр Аснис.
«Не соответствует действительности. Он постоянно проживает в России, как все мы, он уезжает на отдых, в командировки. Постоянно живет в России. Все слухи, что он приехал откуда-то для решения каких-то вопросов, что его кто-то куда-то выманил, — они не соответствуют действительности», — сказал юрист «Медиазоне» в Басманном суде Москвы перед заседанием по избранию меры пресечения.
Абызова задержали в собственном доме в Подмосковье. «Никаких погонь по взлетной полосе не было», — заявил другой адвокат, Юлий Тай.
Напомним, следствие просит арестовать бывшего министра российского правительства.
Справка:
Бывшего министра по координации деятельности открытого правительства Михаила Абызова задержали 26 марта. Его и Николая Степанова, Максима Русакова, Галину Фрайденберг, Александра Пелипасова в зависимости от роли каждого обвиняют в создании и участии в преступном сообществе, мошенничестве в особо крупном размере, совершенных с использованием служебного положения. Еще одного предполагаемого соучастника – Сергея Ильичева – ищут.
По версии следствия, в 2011-2014 годы, Абызов, являясь бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, совместно с другими фигурантами похитил мошенническим путем 4 млрд рублей, принадлежащие ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети». Похищенные деньги выведены за рубеж на счет якобы подконтрольной Абызову офшорной компании.