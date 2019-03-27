Тимакова: Дворковича вчера не было в России. Абызова никто не выманивал

Бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича не было в России вчера, когда задержали экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова.

Об этом 27 марта написала в Facebook зампред ВЭБа, бывший пресс-секретарь Дмитрия Медведева Наталья Тимакова.

«Аркадия нет в Москве последние три дня, свой день рождения он не праздновал и никуда никого не выманивал. Больше читайте телеграм-каналы», – цитирует Тимакову издание The Bell.

Версию о 47-летии Дворковича как поводе выманить Абызова из-за рубежа ранее выдвинула газета «Ведомости».







Не подтвердил информацию о том, что экс-чиновника вымнили в Россию, и его адвокат Александр Аснис.

«Не соответствует действительности. Он постоянно проживает в России, как все мы, он уезжает на отдых, в командировки. Постоянно живет в России. Все слухи, что он приехал откуда-то для решения каких-то вопросов, что его кто-то куда-то выманил, — они не соответствуют действительности», — сказал юрист «Медиазоне» в Басманном суде Москвы перед заседанием по избранию меры пресечения.

Абызова задержали в собственном доме в Подмосковье. «Никаких погонь по взлетной полосе не было», — заявил другой адвокат, Юлий Тай.

Напомним, следствие просит арестовать бывшего министра российского правительства.