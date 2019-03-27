Суд признал недействительной экологическую экспертизу, одобрившую строительство китайского завода на Байкале

Суд аннулировал экологическую экспертизу, одобрившую строителство китайского завода по розливу питьевой воды в посёлке Култук на Байкале. Решение было вынесено Кировским районным судом Иркутска 27 марта. 15 марта по требованию того же суда стройка была заморожена.

Как передаёт Lenta.ru, эксперты-экологи не учли, что рядом со строящимся объектом расположены сорок уникальных представителей флоры и фауны. Прокуратура также выявила, что завод строят слишком близко к воде.

Инвестором проекта выступает китайская компания «АкваСиб», которая, как выяснилось, не имела разрешения на проведение земляных работ для обустройства водоводов и фигурировала в деле как заинтересованное лицо.

Разрешение на строительство завода было выдано «АкваСибу» в июле 2016 года. Проект планировали запустить до конца 2019 года, вложив в него 1,5 миллиарда рублей, но местные жители оказались против. Они запустили масштабную кампанию в соцсетях, на которую отреагировали СМИ и селебрити. Например, известный стилист Сергей Зверев вышел с плакатом на Красную площадь. А народная петиция на сайте Change.org уже собрала более миллиона подписей.





