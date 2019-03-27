Сам себя считаю городским теперь я. Мурино больше не поселок

В категорию городского поселения перешел населенный пункт Мурино во Всеволожском районе. Законопроект приняли депутаты Законодательного собрания Ленинградской области 27 марта.

Как пишет 47news, пояснительная записка к документу гласит, что за последние восемь лет число жителей Мурино увеличилось в четыре раза – с 7949 человек до 30 810. По предварительным прогнозам, к 2030 году в Мурино будет 6,2 млн квадратных метров жилья.

Самое существенное отличие между городским и сельским поселением – в высоте домов, которые можно строить. Также у новоиспеченных горожан вырастут тарифы на электроэнергию.

В прошлом году аналогичную процедуру прошло Кудрово, превратившееся из деревни в полноценный город.

Оба населенных пункта за плотность высотной застройки, скудность инфраструктуры и благоустройства два года назад раскритиковал известный московский блогер Илья Варламов.





