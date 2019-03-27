Автобус с 17 пассажирами опрокинулся в кювет в Пермском крае, есть пострадавшие

Пассажирский автобус попал в серьезное ДТП в Осинском районе Пермского края утром 27 марта. Четырем пассажиром понадобилась помощь медиков.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю, https://59.мвд.рф/news/item/16317498/ около 10 часов утра на 102-м километре автодороги Кукуштан – Чайковский водитель рейсового автобуса Higer не справился с управлением. Машина опрокинулась в кювет.

В момент ДТП в салоне автобуса находились 17 пассажиров. Травмы получили 4 человека, несовершеннолетних среди них нет.





