Минтруд считает, что россиянам переплачивают пенсии

Минтруд подготовил поправки в пенсионное законодательство, чтобы благодаря растущей продолжительности жизни перестать завышать размер выплат. Документ опубликован на федеральном портале нормативных актов.

В пояснительной записке к документу говорится, что в России существует тенденция увеличения продолжительности жизни, а действующая система расчетов «приводит к занижению этого значения и, как следствие, к завышению размера назначаемой накопительной пенсии».

Сейчас период рассчитывается исходя из данных о продолжительности жизни мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет за предыдущий год.







Чиновники предлагают сделать всё наоборот – начать использовать прогноз продолжительности жизни граждан на следующий год.

Если законопроект одобрит парламент и подпишет президент страны, он вступит в силу с 2020 года.