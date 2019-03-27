«Живой» камин в городской квартире

Где в квартире и в какой квартире возможно наличие настоящего камина с дымоходом? В частном доме это вполне интересная задумка, но вот в городском жилье… В Пушкинском районе существуют квартиры с настоящими каминами.

Предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

История создания и существования каминов тянется из глубины веков: как только человек научился добывать огонь. Появились первые очаги, которые постепенно подстраивались и трансформировались для тех или иных нужд: для готовки появилась печь, для тепла появился камин. Изначально камин в доме выглядел как очаг посреди общего помещения, на котором и готовили, и который обогревал жилище.

Поддерживать огонь в очаге считалось честью и привилегией, ведь дав ему потухнуть, человек практически обрекал своих соплеменников на верную смерть, а разрушение очага пришельцами считалось осквернением святыни. И такое отношение к огню и наличию его в доме мы несем сквозь века, в нашей глубинной памяти.

Именно такое отношение пытается воссоздать застройщик «Терминал-Ресурс», который занимается малоэтажной застройкой на Царскосельских Холмах и реализует весьма амбициозные проекты «Образцовые кварталы». Среди них есть и отдельный комплекс, предусматривающий наличие каминов в квартирах на последних, четвертых, этажах. Это - ЖК «Образцовый квартал 3». Это уникальный проект. Помимо каминов, он может удивить владельцев теплыми водяными полами во все квартирах, оригинальными эркерами, панорамным остеклением и трехметровыми потолками.

Но вернемся к каминам и окунемся в историю. Посмотрим же, как из простого очага посреди пещеры камин стал предметом роскоши современного человека, желанным аксессуаром и украшением дома.







Более-менее современный вид камин приобрел в эпоху расцвета Римской Империи – тогда камин выглядел, как открытый очаг с поддерживающими отходящую от него трубу балками. От очага могли идти отопительные каналы – так обогревалось несколько комнат, а самое популярное место для такого отопления были бани и частные дома (термы).

Средневековье ознаменовалось «каминным бумом» – в каждом замке непременным атрибутом являлся камин и каминный зал, это было место сбора гостей. Каминные залы украшались стягами, гербами, трофеями, в них проводились встречи, а зачастую и пиры с банкетами.

Интересное отличие средневекового камина заключается в его размерах – для рыцарских нужд камины выкладывались огромных размеров, так как владельцы хотели иметь возможность изжарить на открытом огне целого быка.

Именно в эпоху Возрождения камин прочно занял свое место у одной из стен в доме и там остался, кстати, эта эпоха привнесла в искусство украшения каминов множество интересных деталей: в это время началось увлечение оформлением каминов. Их стали изготавливать из благородных пород, а к дизайну привлекались именитые художники и архитекторы.

Происходит расцвет каминного искусства, лозунг эпохи – «роскошь во всем, чрезмерная роскошь, много роскоши, богатства и помпезности!».

Да, речь о Барокко – не сложно представить, какие камины в эту эпоху были вычурные, декоративная часть порой превалировала над функциональной, а то и вовсе мешала полноценно работать. Камин в это время все еще грел, однако функцию приготовления пищи уже утратил – для этого служили печи в кухнях, которые украшались скромнее.

Современный мир – мир смешанных предметов, чувств и стилей. Сегодня каждый из нас может надевать, что хочет, украшать дом в любом стиле.

В квартирах от застройщика «Терминал-Ресурс» в ЖК «Образцовый квартал 3» при проектировании предусмотрена возможность установки каминов на верхнем (четвертом) этаже. Место, где будет камин, определено застройщиком, а вот дизайн и вид выберет владелец квартиры. Современный камин может быть изготовлен из различных материалов.

Предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

На огонь можно смотреть бесконечно, думая о прошлом, будущем, настоящем, строить планы или же просто философствовать.

Адрес отдела продаж: г. Санкт-Петербург, Пушкинский район, ул. Кокколевская, д.1, литера А. (рядом с «Образцовыми кварталами»)

тел. (812) 719 19 19, www.devcent.ru

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