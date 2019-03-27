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27.03.2019 15:50
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Полиция проследила, куда скидывают органы петербуржцев. В офисах бизнесменов ищут документы, со свалок мешками изымают медотходы

Полиция проследила, куда скидывают органы петербуржцев. В офисах бизнесменов ищут документы, со свалок мешками изымают медотходы

Прокуратура и экономическая полиция Василеостровского района пришла в офисы двух компаний, занимающихся утилизацией медицинских отходов. За несколько часов до этого оперативники наблюдали за «КамАЗом», к которому прикрепили маячок. Опасный груз оказался на свалке Приморского района. Сотрудники посетили и площадку, где нашли сотни мешков с остатками органов и медицинских отходов, завернутых в черный полиэтилен. «Фонтанка» узнала, как следствие собирается квалифицировать логистику предпринимателей.

По информации нашего издания, 27 марта, около 11:30, в офисе компании «Белый трест» на проспекте Обуховской Обороны началась выемка документов, транспортных накладных и договоров. Одновременно оперативники экономической полиции Василеостровского района пришли в компанию «Ист-Сервис» в Шкиперском протоке. Там же расположена площадка для утилизации — опасные отходы обрабатывают паром и измельчают шредером. Затем обеззараженные отходы должны везти на мусорный полигон.

По данным «Фонтанки», причиной визитов явилось задержание на Автобусной улице в Приморском районе грузовика, выгружавшего медицинский груз. Как известно «Фонтанке», оперативники наблюдали за машиной с помощью заранее установленного маячка. Сбор информации начали еще в декабре прошлого года. Параллельно материал проверки шел в прокуратуре Василеостровского района. По мнению правоохранителей, бизнесмены получали деньги от больниц города за утилизацию медицинских отходов, но по факту часть из них просто выкидывалась на свалки.

Полиция проследила, куда скидывают органы петербуржцев. В офисах бизнесменов ищут документы, со свалок мешками изымают медотходы



Что касается реакции предпринимателей, то генеральный директор «Белого креста» Александр Сулягин почти возмущен: «Станция перегруза не наша, машина не наша, при чем тут мы?» Источник «Фонтанки» в другой компании видит причину в обострившейся внутривидовой борьбе на рынке этих услуг. «Нам неоднократно конкуренты угрожали появлением сотрудников полиции», – сказал он, правда, на условиях категорической анонимности.

Как прокомментировали «Фонтанке» в Василеостровской полиции, «если ты получаешь на что-нибудь госсредства и не делаешь, закрываясь липовыми отчетами, то это мошенничество».

По информации «Фонтанки», найденные в Приморском районе отходы свозятся на специальную площадку, перегружаются в контейнеры, после чего их поместят в холодильники как вещественное доказательство.

«Для квалификации необходим же вес. Нельзя просто написать, что выкинули много», – объяснил «Фонтанке» один из участников мероприятий.

Заметим, что в ООО «Белый трест» «Фонтанке» две недели назад рассказывали, что возили медотходы, в том числе, на площадку ООО «Ист-Сервис» – пока их собственные перерабатывающие мощности у поселка Федоровское нельзя было использовать из-за временного запрета, наложенного Тосненским райсудом по итогам проверки Роспотребнадзора.


© Фонтанка.Ру

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