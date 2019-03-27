Новый выпуск «Z+» пройдет в рамках игры «Зенит» – «Локомотив». Медведев пообещал, что запикивать ничего не придется

Скандальный канал футбольного клуба «Зенит» «Z+» все-таки продолжит свою работу. Как сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на президента команды Александра Медведева, следующий выпуск выйдет 7 апреля в рамках матча чемпионата РПЛ против «Локомотива».

«31 марта выпуска «Z+» с трансляцией матча «Зенит» – «Оренбург» не будет, но это не означает, что канал прекращает существование. Следующий выпуск и трансляция на платформе «Z+» состоятся в рамках игры «Зенита» против «Локомотива», которая пройдет 7 апреля. Это встреча с действующим чемпионом, к ней будет приковано повышенное внимание. У нас будет время, чтобы подготовить новую передачу с учетом всего того, что произошло во время первого выпуска», – подчеркнул президент «Зенита».

Также Александр Медведев отметил, что в этот раз запикивать ничего не придется.







Напомним, канал «Z+» был запущен 17 марта перед игрой «Спартак» – «Зенит». В рамках прямого эфира на новом канале «Зенита» «Z+» гости и ведущие в большом количестве употребляли нецензурные выражения. В числе гостей были певец Сергей Шнуров и дизайнер Артемий Лебедев. Команда «Зенит-ТВ» отреклась от создания нового канала, заявив, что проектом занимались другие люди. Ведущая трансляции Мария Командная сразу после окончания эфира принесла публичные извинения и объявила об уходе без гонорара.

Президент «Зенита» Александр Медведев заявил, что, несмотря на критику, канал продолжил существовать.

23 марта фанаты «Зенита» во время товарищеской игры с «Аустрией» растянули нецензурный баннер против «Z+», в котором отдельно отметили вклад главного продюсера канала Игоря Порошина.