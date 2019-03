Bill Evans ‎– From Left To Right

Американский джазовый пианист и композитор – Билл Эванс представляет альбом "From Left To Right" где демонстрирует игру сразу на двух инструментах, на Rhodes Electric Piano и на рояле Steinway. В записи принимали участие: Эдди Гомес (Eddie Gomez) – басс, Марти Морелл (Marty Morell) – ударные, Сэм Браун (Sam Brown) – гитара. Альбом выпущен звукозаписывающей компанией "MGM Records" в 1970 году.