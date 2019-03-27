Украинским политикам Бойко и Медведчуку после визита в Москву ищут статью. Генпрокурор настаивает на незаконном пересечении границы

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что подконтрольное ему ведомство возбудит уголовное производство в связи с полетом в Россию представителей «Оппозиционной платформы – За жизнь» кандидата в президенты Юрия Бойко и украинского политика Виктора Медведчука.

Об этом он сказал 27 марта на заседании кабинета министров страны, сообщает «Украинскя правда».

«Сегодня будет зарегистрировано производство о незаконном пересечении границы. Но вопросы есть не только к аэрослужбе, но и к пограничной службе, которая выпустила этих лиц вопреки установленному порядку», – сказал Луценко и заверил, что «законная реакция не замедлит быть». В чём выражается «установленный порядок» и почему украинские политики не должны были лететь в Москву, генпрокурор Луценко не пояснил.

22 марта премьер России Дмитрий Медведев встретился в Москве с кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко и кумом президента РФ Владимира Путина Виктором Медведчуком. После этого политики заявили, что будут продолжать вести переговоры с руководством РФ, в частности, относительно поставок в Украину российского газа. Служба безопасности Украины затем пообещала в сжатые сроки предоставить в пределах своей компетенции правовую оценку поездке Бойко и Медведчука в Москву.





