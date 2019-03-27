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Строительство
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27.03.2019 14:56
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«Петербургская Недвижимость»: спрос на квартиры в новостройках остается высоким

«Петербургская Недвижимость»: спрос на квартиры в новостройках остается высоким

фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"

По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», в первом квартале 2019 года спрос на первичном рынке Петербурга и пригородной зоны Ленобласти составит около 1 млн кв. м.

В первом квартале 2019 года средний бюджет покупки жилья в массовом сегменте увеличился на 3% по отношению к концу года. Наибольшей популярностью пользовались студии средней стоимостью 2,5-2,9 млн рублей, однокомнатные квартиры за 3,5-4 млн рублей и двухкомнатные квартиры за 5,5-6,5 млн рублей.

Высокий спрос объясняется ожидаемым ростом цен, который связан с поправками в 214-ФЗ. С 1 июля деньги дольщиков будут перечисляться на эскроу-счета в банке, а застройщик сможет получить их только после сдачи объекта и регистрации первой собственности на квартиру. При этом банк будет предоставлять строительным компаниям долгосрочные кредиты по средней ставке от 5%, из-за чего вырастет себестоимость строительства и цена квадратного метра соответственно.

Изменения повлияют также на маркетинговые стратегии компаний: цены на старте продаж, вероятнее всего, не будут сильно отличаться от цен на квартиры в почти готовых домах. Повышение НДС до 20% в январе 2019 года – еще одна причина, по которой жилье станет дороже: это сказывается на стоимости строительных материалов, и, следовательно, квадратного метра жилья.

Покупателям, которые планируют приобрести квартиры в ипотеку, также не стоит откладывать оформление кредита. С сентября прошлого года Центробанк уже дважды повышал ключевую ставку, из-за чего ставки по жилищным кредитам росли. Сейчас показатель в среднем составляет 10,5%, хотя еще в начале года составлял 9,66%, поэтому можно предположить дальнейший рост ставок.

«Петербургская Недвижимость» сотрудничает с более чем 40 надежными застройщиками и предлагает большой выбор жилья в Петербурге и Ленобласти. Благодаря партнерству «Петербургской Недвижимости» с ведущими банками клиенты компании могут оформить ипотеку по эксклюзивным ставкам.

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фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
27.03.2019 14:56

«Петербургская Недвижимость»: спрос на квартиры в новостройках остается высоким

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