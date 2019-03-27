В Ингушетии тысячи митингующих блокируют федеральную трассу и требуют отставок. Евкуров взывает к миру

Обещание ингушских властей разрешить новый митинг снизило градус напряжения, но успокоило не всех. Несмотря на уговоры старейшин, ставить протест на паузу 27 марта отказалась молодёжь. Палки в силовиков пока не летят, но Юнус-Бек Евкуров официально предостерёг – согласованное время вышло.

Как рассказала «Фонтанке» журналист издания «ФортангаORG» Изабелла Евлоева, затихший было митинг получил развитие на трассе Р-217 «Кавказ». Масштаб определить сложно, но, по приблизительным оценкам, на дорогу вышли несколько тысяч человек. Это преимущественно молодые люди, на которых не подействовала просьба местных властей сдвинуть на пять дней протест против внесения изменений в закон о проведении референдумов в Ингушетии.

С центральной площади активисты переместились к въезду в Магас и продолжили движение по трассе, выкрикивая лозунги. Основным является требование отставки главы республики Юнус-Бека Евкурова. Призвать разошедшихся к порядку попытались лидеры акции, но вернуть контроль над мероприятием не удалось. За скандирующей толпой присматривают полиция и ОМОН, столкновений нет.

Евкуров в это время попытался официальным обращением свернуть стихийную акцию. По его словам, выразить свою позицию могут все жители, если делают это в рамках закона. Активисты же нарушили его, не уложившись в согласованное время и стихийно захватив проезжую часть.







«Прошу вас, уважаемые жители республики, не поддаваться на провокации во имя мира в нашем общем доме – Ингушетии! Давайте вместе сохраним и преумножим то, что мы достигли ценой общих усилий за эти 10 лет, – это стабильность и социально-экономическое развитие», – призвал Евкуров.

Он заявил, что власти приложили все усилия, чтобы избежать стихийных шествий, но организаторы пренебрегли своими обязанностями. Столкновений между нацгвардейцами и митингующими избежать не удалось, признаёт глава республики.

Для протестной акции власти предоставили центральную площадь Магаса с 10 до 18 часов 26 марта. Задержавшихся активистов силовики пытались выгнать трижды. Как рассказывает Изабелла Евлоева, штурмовать митингующих пытались уже в предрассветные часы, но эффекта неожиданности не вышло. От полицейских жители отбивались резиновыми палками, на видео видно, как в сторону силовиков летят камни и стулья. По предварительным оценкам, на протесты вышло порядка 50 тысяч человек.