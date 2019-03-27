«Он не убийца, не насильник, не наркодилер». Защита Абызова видит в его деле бизнес-конфликт, а не преступление

Бизнес-конфликтом, которому придан статус преступления, назвал адвокат Александр Аснис задержание бывшего министра Михаила Абызова. Он пообщался с журналистами в Басманном суде Москвы, куда экс-чиновника доставили для избрания меры пресечения.

«Очень бы не хотелось, чтобы Басманный суд оказался в числе тех, кто продолжает прислушиваться к <...> представителям следствия и Генпрокуратуры», — цитирует защитника днем 27 марта «Медиазона».

По мнению юриста, речь идет о бизнес-конфликте, который должен решаться в гражданском судопроизводстве.

«Есть иные установленные законом меры пресечения. Он не убийца, не насильник, не наркодилер, он гражданин России, на тот момент занимавший высокий пост, не имеющий отношения к тому, что вменяется ему и иным лицам. Он не совершал того, что ему пытается инкриминировать следствие», – сказал Аснис, добавив, что будет просить о мере пресечения, не связанной с лишением свободы.







На вопрос, считает ли защитник дело политическим, тот ответил так: «У меня нет основания для такого утверждения. Это бизнес-конфликт, которому придан статус уголовного преступления».

Адвокат не подтвердил информацию, что Михаила Абызова задержали в аэропорту: это случилось дома, куда утром 26 марта приехал представитель Следственного комитета.

Ранее СК показал видео конвоирования бывшего министра. Судя по двум увесистым сумкам, Михаил Абызов не рассчитывает на домашний арест или подписку.