Ford уходит с рынка легковых автомобилей в России. Завод во Всеволожске прекратит выпуск автомобилей к июлю 2019 года

Ford Motor Company и ПАО «Соллерс» официально объявили о реструктуризации совместного предприятия Ford Sollers в России. Как говорится в сообщении от 27 марта, компания прекратит выпуск легковых автомобилей, оставив в портфеле только легкий коммерческий автомобиль Ford Transit. Он будет собираться в ОЭЗ «Алабуга» (г.Елабуга, Татарстан).

«Производство легковых автомобилей Ford будет полностью завершено к концу июня 2019 года с последовательным закрытием двух автомобильных заводов Ford Sollers в Набережных Челнах и Всеволожске, а также завода двигателей в ОЭЗ «Алабуга», – отмечается в сообщении.

Данные меры приведут к значительному сокращению штата сотрудников, отмечает компания. Оно будет проводиться в первую очередь по программе добровольного увольнения с выплатой дополнительных компенсаций.

В новой структуре Ford Sollers акционеры Ford Motor Company и ПАО «Соллерс» остаются партнерами, при этом ПАО «Соллерс» будет владеть долей 51% в уставном капитале совместного предприятия.







Сейчас завод во Всеволожске, где собираются модели Focus и Mondeo, работает в одну смену четыре дня в неделю. По данным профсоюза, на нем трудятся 1030 человек, из которых около 800 заняты непосредственно на производстве.

Прямые потери для бюджета региона в случае закрытия предприятия будут почти незаметными, но эффект домино ощутят производители комплектующих и дилеры.