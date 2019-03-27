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Бизнес
27.03.2019 14:45
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Прокурор Петербурга рассказал о годовом убытке «Метростроя» и напомнил Смольному, что власти могут сменить директора компании

Компания «Метрострой» закончила 2018 год с убытком в размере 58 млн рублей. Об этом в ответе депутату Государственной думы ФС РФ Михаилу Романову сообщает прокурор Петербурга Сергей Литвиненко.

Он констатирует: компания терпит убытки и находится в тяжелой экономической ситуации – несмотря на наличие госконтрактов,  снижение её прибыли продолжается не первый год. При этом прокурор обращает внимание на то, что ещё в 2017 году прибыль «Метростроя» составляла 579 млн рублей.

«К такому кризисному положению привели недобросовестный менеджмент ОАО «Метрострой», управленческие просчеты и противоправные действия руководства предприятия. Данные обстоятельства явились причинами привлечения общества к ответственности за совершение налогового правонарушения и доначисления налогов и штрафа в размере, превышающем 800 млн рублей, только за период с 2013 по 2015 год», – пишет прокурор города Сергей Литвиненко.

Отдельно он отметил то, что правительство Санкт-Петербурга в лице комитета имущественных отношений (КИО) и ГУП «Петербургский метрополитен» уполномочено решить вопрос о смене менеджмента ОАО «Метрострой», благодаря владению контрольным пакетом акций компании. По данным Литвиненко, на двоих ГУП и КИО владеют 51,3% акций «Метростроя».



Собеседники «Фонтанки» в транспортном блоке правительства заверили, что прокурор города не учел тонкости: в распоряжении города лишь 46% акций, дающих право голоса. Это же подтверждается отчетностью компании и базой данных СПАРК.

Кроме того, Литвиненко рассказал, что органами прокуратуры было внесено более 30 представлений, возбуждено 25 дел об административных правонарушениях, принесено 11 протестов, подано более 200 заявлений о выдаче судебных приказов, направлено 2 материала проверки в следственные органы. В итоге государственная инспекция труда привлекла к ответственности более 30 лиц и выдала 20 предписаний.

Напомним, что отношения «Метростроя» и Смольного обострились под конец прошлого года. Власть обвиняла компанию в неэффективной работе и срыве сроков строительства метро, а «Метрострой» отвечал упреками в затягивании с приемкой работ и недостаточном финансировании. Вместе с проблемами в соблюдении дедлайнов по возведению новых станций на трех линиях городской подземки на компанию обрушились претензии налоговой службы, которая насчитала почти 800 млн рублей недоимки.

В январе 2019 года городские власти разорвали  3 из 4 контрактов с компанией на строительство метро, однако спустя 10 дней передумали. К середине марта стороны окончательно примирились и подписали дополнительные соглашения к госконтрактам, которые дают компании и денег, и время на строительство метро. На фоне конфликта компании и властей серьезно пострадали рабочие, которые с осени прошлого года с большими трудностями добивались выплаты зарплат. К концу декабря 2019 года получить вознаграждение за свой труд метростроители смогли только с активным вовлечением в вопрос  вице-губернатора Николая Бондаренко. Вновь вопрос с зарплатами обострился  к февралю 2019 года и окончательно не решен до сих пор.

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