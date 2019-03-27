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Авто
27.03.2019 14:33
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В Госдуме предложили бороться с наркоманами на каршеринге с помощью сканеров сетчатки глаз

 

Каршеринговые автомобили предложили оборудовать сканерами сетчатки глаза, чтобы не допустить за руль водителей «под кайфом». С такой инициативой выступил первый зампред комитета Госдумы ФС РФ по обороне Александр Шерин.

По его словам, каршеринговые компании должны предпринимать все усилия, чтобы не допускать за руль своих машин водителей, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Приборы, сканирующие сетчатку глаз, должны распознавать наркоманов по расширенным зрачкам и, подобно алкозамкам, давать системе команду не заводить двигатель авто, заявил Шерин Агентству городских новостей «Москва» 27 марта.

«На эти автомобили должны устанавливаться датчики, и если идет запах спиртного, то автомобиль не заводится. Этим уже во многих странах прямо на заводах оборудуют машины. И уже компания должна нести ответственность, если она вот так спокойно автомобили каршеринга предоставляет любому человеку. Соответственно, должно считывать сетчатку глаза, если расширены зрачки у наркомана. Оборудование должно быть в автомобиле, которое распознает человека, находящегося в нетрезвом виде, и дает команду не запускать двигатель», – пояснил он.



Отметим, что каршеринговые автомобили стали все чаще попадать в происшествия. А с середины 2018 года в Интернете начала процветать торговля аккаунтами от каршеринга. Продавцы завлекают клиентов безнаказанностью и анонимностью.

Ранее стало известно, что уже в ближайшее время ГИБДД может разработать системы контроля за пользователями каршеринга, сообщает Autonews.  Одной из них может стать система сканирования лица водителя перед посадкой в машину и сверки его с базой данных ГИБДД, чтобы не допустить за руль людей без водительских прав.

Помимо этого, каршеринговые машины могут оборудовать скрытыми камерами. Для этого специально проработают правовую основу. Храниться записи с камер будут на серверах операторов каршеринга, а просматриваться – в случае воровства, по запросу МВД или прокуратуры.

Также ранее сообщалось, что автомобили московских компаний каршеринга оснастят алкозамками. Однако позже один из операторов отказался от этой идеи из-за несовершенства системы контроля водителей.

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