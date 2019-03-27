Петербургский парламент решил не перерабатывать. Депутаты отменили сразу три заседания в выборную кампанию

Петербургские депутаты 27 марта утвердили постановление об установлении перерыва в заседаниях Законодательного собрания. Заседаний не будет 17 апреля, 8 мая и 19 июня.

Как заявил депутат Денис Четырбок, сокращение количества заседаний связано с задержками со стороны Смольного: там сменились председатели в отдельных комитетах, и они не могут оперативно согласовать поправки к законопроектам. «Также весной у нас не будет корректировки бюджета», – добавил он.

Документ не вызвал обсуждения депутатов, был принят большинством голосов.

Собеседники «Фонтанки» утверждают, что отмена заседаний связана с приближающейся избирательной кампанией. Например, после объявления губернаторских и муниципальных выборов из-за отмены заседания постановлением, а также официальных выходных, ЗакС не будет собираться аж три недели. «Таким образом, трибуны лишатся представители оппозиционных фракций. За это время кандидат от власти уже будет зарегистрирован и пройдёт муниципальный фильтр», – добавляет источник.

Отметим, что губернаторские выборы будут объявлены 5 июня, а состоятся 8 сентября 2019 года, в единый день голосования. Летом петербургский парламент уйдёт на каникулы до сентября.





