Евросоюз не признал Голанские высоты территорией Израиля

ЕС не признаёт оккупированные Израилем Голанские высоты территорией этой страны. Об этом говорится в сообщении Совета ЕС, обнародованном 27 марта.

«Позиция Европейского союза в отношении статуса Голанских высот не изменилась. В соответствии с международным правом и резолюциями Совета Безопасности ООН 242 и 497 ЕС не признает суверенитет Израиля над оккупированными Голанскими высотами», — заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

25 марта 2019 года президент США Дональд Трамп в присутствии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху подписал прокламацию о признании Голанских высот территорией Израиля.







Впоследствии решение Вашингтона осудили многие страны, в том числе Россия.