18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+2°C
/ Завтра: +4
$ 64.59р
72.72р
15:32 27.03.2019
Расширенный поиск

Происшествия
27.03.2019 14:16
Печать

Хозяину квартиры – виновницы частичного обрушения дома Агафонова на Каменноостровском на два года ограничили свободу

Гендиректора и совладельца строительной компании "Базис" Александра Свиридова приговорили к ограничению свободы на 2 года за нарушение правил безопасности при проведении работ по реконструкции квартиры в доходном доме И. Д. Агафонова. Об этом 27 марта сообщает корреспондент "Фонтанки" из зала Петроградского районного суда.

Кроме того, суд запретил Свиридову в течение 2 лет заниматься деятельностью в сфере строительства. Также подсудимому предстоит возместить ГКУ "Жилищное агентство Петроградского района" более 56 млн рублей, потраченных на устранение аварийности дома и ремонт квартир.

"Вел строительные работы, не соответствующие проектной документации", – зачитала судья Ирина Гречишко.

Фигурант дела отказался от комментариев, его адвокаты сообщили, что скорее всего, приговор будет обжалован.



Александр Свиридов приобрел квартиру N24 в доме номер 57 на Каменноостровском проспекте у города. По условиям контракта, он должен был провести капитальный ремонт помещений, после чего получал право зарегистрировать право собственности.

В ходе работ были демонтированы несущие стены, в результате чего 22 июля 2017 года произошло частичное обрушение (администрация Петроградского района опровергает обрушение) несущих конструкций. В соседних квартирах по стенам поползли трещины, просел пол, посыпалась штукатурка.

Жильцов дома эвакуировали. Позднее часть проживающих вернулась в свои квартиры, а обитатели наиболее пострадавших помещений были переселены в маневренный фонд.

Договор на устранение аварийности квартир №№ 13, 24, 25, 26, 27, 28 администрация района заключила с  ООО "Проект Инжиниринг Люзунген Рус". Стоимость работ — 39,6 млн рублей. Однако в свои квартиры жильцы до сих пор не вернулись. По их словам, заезд намечен только на май 2019 года.

В перерыве заседания один из пострадавших на камеры обратился к врио губернатора Александру Беглову и призвал градоначальника найти в плотном графике время и разобраться, почему горожане до сих пор не имеют возможности вернуться в квартиры. Вину за произошедшее житель дома Агафонова предложил разделить между Свиридовым, районной администрацией и ЖКС N1.

В отношении Александра Свиридова было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 216 УК РФ ( "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо крупного ущерба"). Обвиняемый вину не признал.

Прокурор просил назначить Свиридову наказание в виде 2 лет ограничения свободы с запретом на 3 года заниматься деятельностью в области строительства. Кроме того, сторона обвинения просила признать иски потерпевших – физических лиц по праву и направить для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, иск ГУЖА в размере более 56 млн рублей удовлетворить, взыскать денежные средства со Свиридова.


© Фонтанка.Ру

Справка:

Доходный дом И. Д. Агафонова был возведен по проекту архитектора Павла Резвого в 1910 году. Здание в стиле неоклассицизма на Каменноостровском проспекте, 57, построили для купца И. Д. Агафонова. Дом является выявленным объектом культурного наследия.

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
27.03.2019 14:56

«Петербургская Недвижимость»: спрос на квартиры в новостройках остается высоким

По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», в первом квартале 2019 года спрос на первичном рынке Петербурга и пригородной зоны Ленобласти составит около 1 млн кв. м.
«Главстрой Санкт-Петербург»
27.03.2019 13:20

«Главстрой Санкт-Петербург» представит новые очереди проектов «Юнтолово» и «Северная долина» на «Ярмарке недвижимости»

Компания «Главстрой Санкт-Петербург» представит новые очереди проектов «Юнтолово» и «Северная долина» на выставке «Ярмарка недвижимости», которая пройдет в «ЭкспоФоруме» с 29 по 31 марта.
ГК «Эталон»
27.03.2019 13:01

Строящиеся объекты «Эталон ЛенСпецСМУ» аккредитованы еще одним банком-партнером

ПАО «МТС-Банк» аккредитовал по ипотеке строящиеся объекты «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») – «Петровская Доминанта», «Охта Хаус», «Дом на Блюхера», «Дом на Космонавтов», Botanica, Fusion, «Эталон на Неве» и корпуса 8.7, 8.1, 4.7-1, 4.7-2, 4.7-3, 4.11 квартала «Галактика».
shutterstock.com
26.03.2019 18:00

Приятно в день весенний отметить новоселье

Оживает разбуженная весной природа, а жилой комплекс «Образцовый квартал 3» в Пушкинском районе гостеприимно встречает первых новоселов.
СК «Полис Групп»
26.03.2019 17:03

ЖК «Полис на Московской» аккредитован еще одним банком

Жилой комплекс «Полис на Московской», который компания «Полис Групп» возводит в Московском районе Петербурга, получил аккредитацию банка «Дельта Кредит».
LEGENDA Intelligent Development
26.03.2019 16:43

Покупатели LEGENDA BUSINESS: «опытный бизнес-потребитель»

Мы продолжаем рассказывать о типах покупателей жилья бизнес-класса по версии компании LEGENDA. На очереди «опытный бизнес-потребитель».
«Петербургская Недвижимость»
26.03.2019 16:35

Среди предложений «Петербургской Недвижимости» - четыре новых жилых комплекса

Благодаря новому партнёрству теперь «Петербургская Недвижимость» предлагает еще больше объектов в Адмиралтейском, Красносельском, Пушкинском и Всеволожском районах.
ЗАО «Ленстройтрест»
26.03.2019 15:29

ГК «Ленстройтрест» принимает участие в премии Urban Awards

ГК «Ленстройтрест» подала заявки на участие в федеральной премии в области жилой городской недвижимости Urban Awards.
Группа компаний «ЦДС»
26.03.2019 15:24

Мобильное приложение «Дома ЦДС» стало еще современнее

Группа ЦДС обновила мобильное приложение с дополненной реальностью «Дома ЦДС» для Google Play и App Store. Программа позволяет получить подробную информацию о строящихся жилых комплексах застройщика.
Setl City
26.03.2019 13:42

Продажи Setl Group выросли на треть в Петербурге и области

По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», за январь и февраль 2019 года прирост количества сделок холдинга Setl Group составил 35% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Самыми популярными объектами компании стали ЖК «Чистое небо», «Солнечный город» и «GreenЛандия», а также новые дома в зонах редевелопмента.
Инвестиционно-строительная компания «Инвестторг»
26.03.2019 13:37

«Инвестторг» согласовал проектное финансирование ЖК «Геометрия»

Инвестиционно-строительная компания «Инвестторг» подписала со Сбербанком договор о проектном финансировании. Новый механизм взаимодействия застройщиков, банков и покупателей станет обязательным с 1 июля 2019 года.
ГК «Эталон»
26.03.2019 10:54

В ЖК «Охта Хаус» началось строительство наземных паркингов

Компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») приступила к строительству наземных многоуровневых паркингов на территории ЖК «Охта Хаус», который возводится в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга на берегу реки Охты по адресу: ул. Лагоды, д. 6-7, литер А.