Хозяину квартиры – виновницы частичного обрушения дома Агафонова на Каменноостровском на два года ограничили свободу

Гендиректора и совладельца строительной компании "Базис" Александра Свиридова приговорили к ограничению свободы на 2 года за нарушение правил безопасности при проведении работ по реконструкции квартиры в доходном доме И. Д. Агафонова. Об этом 27 марта сообщает корреспондент "Фонтанки" из зала Петроградского районного суда.

Кроме того, суд запретил Свиридову в течение 2 лет заниматься деятельностью в сфере строительства. Также подсудимому предстоит возместить ГКУ "Жилищное агентство Петроградского района" более 56 млн рублей, потраченных на устранение аварийности дома и ремонт квартир.

"Вел строительные работы, не соответствующие проектной документации", – зачитала судья Ирина Гречишко.

Фигурант дела отказался от комментариев, его адвокаты сообщили, что скорее всего, приговор будет обжалован.







Александр Свиридов приобрел квартиру N24 в доме номер 57 на Каменноостровском проспекте у города. По условиям контракта, он должен был провести капитальный ремонт помещений, после чего получал право зарегистрировать право собственности.

В ходе работ были демонтированы несущие стены, в результате чего 22 июля 2017 года произошло частичное обрушение (администрация Петроградского района опровергает обрушение) несущих конструкций. В соседних квартирах по стенам поползли трещины, просел пол, посыпалась штукатурка.

Жильцов дома эвакуировали. Позднее часть проживающих вернулась в свои квартиры, а обитатели наиболее пострадавших помещений были переселены в маневренный фонд.

Договор на устранение аварийности квартир №№ 13, 24, 25, 26, 27, 28 администрация района заключила с ООО "Проект Инжиниринг Люзунген Рус". Стоимость работ — 39,6 млн рублей. Однако в свои квартиры жильцы до сих пор не вернулись. По их словам, заезд намечен только на май 2019 года.

В перерыве заседания один из пострадавших на камеры обратился к врио губернатора Александру Беглову и призвал градоначальника найти в плотном графике время и разобраться, почему горожане до сих пор не имеют возможности вернуться в квартиры. Вину за произошедшее житель дома Агафонова предложил разделить между Свиридовым, районной администрацией и ЖКС N1.

В отношении Александра Свиридова было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 216 УК РФ ( "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо крупного ущерба"). Обвиняемый вину не признал.

Прокурор просил назначить Свиридову наказание в виде 2 лет ограничения свободы с запретом на 3 года заниматься деятельностью в области строительства. Кроме того, сторона обвинения просила признать иски потерпевших – физических лиц по праву и направить для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, иск ГУЖА в размере более 56 млн рублей удовлетворить, взыскать денежные средства со Свиридова.