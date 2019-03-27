Испанский стыд. Католические священники напечатали в религиозных брошюрах фото порноактёров

В Испании два католических священника из муниципалитета О-Грове, что входит в состав провинции Понтеведра, наделали шуму в местных СМИ, проиллюстрировав религиозную брошюру кадром из порнофильма.

О скандале в тихом городке пишут 27 марта местные СМИ. 77-летний Антонио Валера и 34-летний Вентура Мартинес занимались разработкой и печатью брошюры для прихожан. Тираж из тысячи экземпляров распространили во второй половине марта в двух районах. Служители католической церкви полностью выполнили свою задачу, текст получился хорошим, а вот картинка верующих впечатлила.

Дело в том, что святые отцы по незнанию проиллюстрировали макет раздаточного материала фотографией двух известных порнозвёзд – Джейден Джеймс и Джонни Синса (в России его знают, как «лысого из «Браззерс»»). Ещё более странно Синс выглядит на религиозной брошюре из-за своего псевдонима, так как «sins» в переводе с английского означает «грехи».







El peligro de 'robar' fotos de Internet. El cura de O Grove usa la foto de dos actores porno para ilustrar un art?culo sobre di?logo en la familia. Dice que cogi? la imagen desconociendo la identidad de la pareja https://t.co/jUW9vPrDG0 — Faro Arousa (@FaroArousa) 22 марта 2019 г.

Пока неизвестно, кто из прихожан обнаружил ошибку, но сам священник признался, что взял стоковое фото, чтобы проиллюстрировать дискуссию между парой. К слову, подпись под фото следующая: «В наше время пары ведут очень глупые разговоры. Им не хватает взаимопонимания и здоровых бесед».