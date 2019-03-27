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Власть
27.03.2019 14:03
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«Суд разберётся». Задержание Абызова прокомментировал Силуанов

Первый вице-премьер российского кабмина Антон Силуанов прокомментировал задержание экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова.

«Негативно», – ответил чиновник на вопрос, как он относится к задержанию Абызова. Силуанова днем 27 марта цитирует РИА Новости. 

«Суд разберётся. Надеюсь, что все будет хорошо», – добавил первый вице-премьер, когда его спросили о том, верит ли он в виновность бывшего чиновника. 

Ранее пользователи соцсетей обратили внимание на то, что глава российского правительства Дмитрий Медведев удалил Михаила Абызова из числа своих друзей во «ВКонтакте».

Сегодня суд должен выбрать меру пресечения для Абызова. 



Справка:

О задержании бывшего министра по координации деятельности открытого правительства Михаила Абызова стало известно 26 марта. Его и Николая Степанова, Максима Русакова, Галину Фрайденберг, Александра Пелипасова в зависимости от роли каждого обвиняют в создании и участии в преступном сообществе, мошенничестве в особо крупном размере, совершенных с использованием служебного положения. Еще одного предполагаемого соучастника – Сергея Ильичева – ищут.

По версии следствия, в 2011-2014 годы, Абызов, являясь бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, совместно с другими фигурантами похитил мошенническим путем 4 млрд рублей, принадлежащие ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети». Похищенные деньги выведены за рубеж на счет якобы подконтрольной Абызову офшорной компании.

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