«Суд разберётся». Задержание Абызова прокомментировал Силуанов

Первый вице-премьер российского кабмина Антон Силуанов прокомментировал задержание экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова.

«Негативно», – ответил чиновник на вопрос, как он относится к задержанию Абызова. Силуанова днем 27 марта цитирует РИА Новости.

«Суд разберётся. Надеюсь, что все будет хорошо», – добавил первый вице-премьер, когда его спросили о том, верит ли он в виновность бывшего чиновника.

Ранее пользователи соцсетей обратили внимание на то, что глава российского правительства Дмитрий Медведев удалил Михаила Абызова из числа своих друзей во «ВКонтакте».

Сегодня суд должен выбрать меру пресечения для Абызова.





