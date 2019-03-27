После экспедиции на перевал Дятлова ведущий Андрей Малахов объяснил, почему считает убийство студентов приоритетной версией

Группа Дятлова могла состоять из большего количества участников, чем признано официально, а полученные студентами повреждения характерны для пыток. Ведущий «Прямого эфира» Андрей Малахов после экспедиции на Северный Урал рассказал неизвестные обстоятельства гибели отряда в интервью сетевому изданию «Е1.РУ Екатеринбург Онлайн». Оно опубликовано 27 марта.

По словам Малахова, о возможном участии в походе сына и приемной дочери генерала армии Дмитрия Лелюшенко он узнал от бывшего руководителя историко-этнографического музея в городе Ивдель Веры Беллендир. Она росла в семье партийного функционера и в 1959 году была свидетелем кулуарных разговоров о гибели студентов.

«Эта женщина [Беллендир] мне сказала, что в группе было не девять, а одиннадцать человек, в том числе дети генерала Лелюшенко, – вспомнил Малахов в интервью. – Эта версия хорошо объясняет, почему вся история с гибелью была засекречена. Давайте скажем честно, что никто бы не стал делать тайну из гибели обычной группы студентов».

Экспедиция частично прошла маршрутом группы Дятлова. Малахов обратил внимание на некоторые странности: «Специфический снег. Похож на алмазную крошку. Лично я такого снега никогда не встречал, хотя много где бывал, – приводит его слова «E1». – Не зря те, кто там не в первый раз, обязательно надевают балаклаву или маску… У меня сразу возник вопрос, почему они установили палатку там, где их нашли, хотя в трех сотнях метров есть огромные камни. Ветер там точно слабее. Либо палатка на самом деле стояла у кедра, где нет ветра, есть дрова, либо участников группы сначала кто-то убил, а затем раскидал по территории перевала».







Дмитрий Лелюшенко командовал Уральским военным округом. После гибели группы Дятлова он сменил место службы. Известно, что после 1959 года сын Борис и приемная дочь Светлана были живы. Официальное количество погибших Малахов не оспаривает и придерживается версии о пытках, в результате которых «обычные» участники группы погибли, а дети генерала выжили.

«Представим, что дятловцы стали свидетелями чего-то важного (например, испытания ракеты). Из-за этого их забирают в Ивдель, там пытают. Но в какой-то момент узнают, что среди них есть дети генерала, – предположил ведущий. – И дальше вот непонятно: то ли их пытают прямо на месте и потом раскидывают, то ли – что более вероятно – их забирают, а потом возвращают обратно».

Малахов не исключил, что студенты могли стать объектами испытаний химического оружия, об этом свидетельствуют телесные повреждения и странный цвет кожи погибших. «Природная» версия гибели ведущему кажется маловероятной, так как, судя по ней, студенты после некоего погодного явления разбрелись по склону – тела находили в разных местах. Малахов прошелся на снегоступах и сделал вывод: «Меня, кстати, шокировало, что там очень глубокий снег. Я хотел показать, что невозможно такое расстояние пробежать босиком».

Экспедиция на перевал Дятлова состоялась в марте 2019 года. В ней, кроме съемочной группы «Прямого эфира» и журналистов и главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина, участвовали сотрудники прокуратуры, эксперты в области судебной медицины, геодезии и картографии.

Странности перевала Дятлова ранее замечала и шведская группа исследователей. Они переночевали на склоне. «Было очень тихо, не было слышно абсолютно ничего. Обычно кричат вороны или трещат ветки, но там стояла просто мертвая тишина. Я с такой больше нигде не сталкивался, это было неприятно», — рассказывал журналистам исследователь Ричард Хольмгрен. Шведы, впрочем, придерживаются версии о чрезвычайно сильной буре, которую студенты не пережили.

По официальным данным, группа Дятлова погибла при сходе снежной лавины, Следственный комитет России акцентирует внимание на ошибочном выборе места ночевки – на склоне. На палатку сошел снежный оползень массой не менее нескольких тонн. Он предположительно вызван тем, что туристы подрезали склон, говорится в отчете следствия.