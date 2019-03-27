Во имя Москвы и Великой Победы. Шнуров и продюсер «Ласкового мая» пожаловались друг на друга Бастрыкину

Прокуратура и Следственный комитет вынужденно вовлечены в выяснение отношений между лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым и продюсером «Ласкового мая» Андреем Разиным. Разлад внесло непечатное сравнение, которое музыкант ввернул в баттле между Петербургом и Москвой.

Как сообщил адвокат Шнурова Константин Добрынин, 26 марта он обратился в московское управление СК с просьбой проверить слова Разина на признаки уголовного преступления. Возможный состав статьи о призывах к насилию над гражданами он вычитал в Instagram продюсера.







Разин пообещал выплатить «премию» в размере 5 млн рублей и предоставить защиту в суде «тому из коренных москвичей, кто любит Москву и разобьет этому подонку (Шнурову) рожу». Пост был опубликован 23 марта и, как пишут СМИ, к моменту подачи заявления удалён.

В подкрепление Добрынин призвал столичную прокуратуру. Он подчеркнул, что предложенное Разиным вознаграждение больше похоже на подкуп – один из способов склонения других лиц к преступлению. Адвокат просит изучить запись и принять необходимые меры для защиты музыканта, рассказал он «Фонтанке».

«Побежал, как трусливый заяц, в прокуратуру с просьбой защитить его от москвичей. Сначала наговорил гадости, а потом прячется как крыса», – отреагировал продюсер «Ласкового мая» в своём Instagram и там же опубликовал ответ – письмо на имя Александра Бастрыкина.

Через председателя Следственного комитета РФ Разин ищет защиты уже для самих жителей столицы, в особенности ветеранов, которые внесли «огромный вклад в дело Победы в Великой Отечественной войне».

Отстаивать Москву Андрей Разин взялся после эфира интернет-канала Z+ на сайте футбольного клуба «Зенит». Сергей Шнуров выступил в нём одним из хедлайнеров и на нецензурную лексику не скупился, но недовольство продюсера вызвало конкретное высказывание. Рассуждая, какой город лучше – Москва или Петербург, музыкант заявил, что сверху столица похожа на волосатый женский половой орган. Разин услышал в этом оскорбление.