«Иначе превратимся в туристическое гетто». Смольный обсудит с урбанистами и жителями, как менять городскую среду Петербурга

В Петербурге с 17 по 20 апреля пройдет Неделя городских изменений, рассказал 27 марта на пресс-конференции вице-губернатор Петербурга Евгений Елин.

В ходе мероприятий представители власти, науки и бизнеса и горожане обсудят пути развития Северной столицы. Без такого диалога Петербург «превратится в туристическое гетто и будет обречён на угасание и разрушение», подчеркнул он.

Главными событиями станут Пятый международный форум пространственного развития, который пройдет 17 апреля, и Первый международный форум общественного участия, который состоится 18-19 апреля. Главной площадкой станет «Artplay – Цех».

Их темами станут приспособление для современного использования исторической застройки, создание эффективной модели управления городским хозяйством, а также как установить диалог с населением и вовлечь жителей в изменение городской среды, сказал Евгений Елин.





