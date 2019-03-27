Место Алфёрова в Госдуме займёт Медведев. Грудинин остался без депутатства

Держателем мандата скончавшегося депутата Госдумы от КПРФ, лауреата Нобелевской премии Жореса Алферова стал депутат Законодательного собрания Красноярского края Петр Медведев.

Постановление принято на заседании Центральной избирательной комиссии 27 марта. Начать работу в нижней палате российского парламента Петр Медведев сможет после того, как сложит полномочия депутата регионального Заксобрания.

Мандат КПРФ стал вакантным после смерти в начале марта нобелевского лауреата, академика Жореса Алфёрова. Во фракции его преемником видели бывшего кандидата в президенты России Павла Грудинина, но Центральная избирательная комиссия 21 марта отказала. Стать парламентарием Грудинину помешали незакрытые счета. Обжаловать решение в Верховном суде у КПРФ не вышло – суд вернул жалобу без рассмотрения.





