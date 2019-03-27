«Главстрой Санкт-Петербург» представит новые очереди проектов «Юнтолово» и «Северная долина» на «Ярмарке недвижимости»

«Главстрой Санкт-Петербург»

Компания «Главстрой Санкт-Петербург» представит новые очереди проектов «Юнтолово» и «Северная долина» на выставке «Ярмарка недвижимости», которая пройдет в «ЭкспоФоруме» с 29 по 31 марта.

Стенд «Главстрой Санкт-Петербург» под номером Г10 расположится в центральной части выставки. Посетители экспозиции смогут познакомиться с актуальной информацией о проектах компании – новом жилом районе «Юнтолово» и 21 квартале жилого комплекса «Северная долина», в котором возводятся дома повышенной комфортности.

Гостей стенда ждут консультации представителей застройщика об условиях приобретения жилья, ипотечных программах, скидках и других акциях для покупателей. Специалисты компании помогут выбрать подходящую квартиру и подготовят договор покупки. В детской зоне будут работать сенсорные игровые терминалы с развлекательным и развивающим контентом.

В субботу, 30 марта, с 12:00 до 13:00 в зале №2 состоится семинар «Семейная ипотека, материнский капитал и ипотечные каникулы: как правильно экономить?», организованный «Главстрой Санкт-Петербург». Его проведут начальник отдела ипотечного кредитования компании Анна Лимбах и заместитель начальника отдела продаж Дмитрий Бочкарев. Они подготовили пошаговую инструкцию для тех, кто хочет узнать секреты ипотеки и готовится обратиться в банк. Анна и Дмитрий расскажут о популярных программах льготного кредитования и продемонстрируют варианты расчётов по ним.

Выставка пройдет 29, 30 и 31 марта в международном конгрессно-выставочном центре «ЭкспоФорум» (Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, 64/1), павильон G. Время работы с 11 до 18 часов. Посещение «Ярмарки недвижимости» бесплатное, нужно только заполнить форму и получить билет на официальном сайте мероприятия.

Ян Свояволя, директор по маркетингу «Главстрой Санкт-Петербург»: ««Ярмарка недвижимости» это тематическая выставка, на которой можно встретиться с участниками рынка, узнать о свежих тенденциях в жилищном строительстве, подобрать квартиру. «Главстрой Санкт-Петербург» проведет для участников мероприятия полезный семинар на тему ипотечного кредитования, а также представит новый жилой район «Юнтолово» и 21 квартал «Северной долины». Приглашаем всех посетителей ярмарки на наш стенд № Г10, который расположится прямо в центре выставки. Мы с удовольствием расскажем о специальных предложениях на наши квартиры, проконсультируем по всем интересующим вопросам и подарим на память сувениры».

Справка о компании «Главстрой Санкт-Петербург»

ЖК «Северная долина» – застройщик ООО "Главстрой-СПб", проектная декларация на сайте https://sevdol.ru/documents/.

ЖК «Юнтолово» – застройщик ООО "Главстрой-СПб", проектная декларация на сайте http://yuntolovo-spb.ru/documents/