«Почему-то удалил». Экс-министр Абызов пропал из списка друзей премьера Медведева «ВКонтакте»

Экс-министр открытого правительства РФ Михаил Абызов пропал из списка друзей премьер-министра России Дмитрия Медведева во «ВКонтакте». На это 27 марта обратили внимание пользователи соцсетей.

Скриншот страницы премьера опубликовал в своем Twitter журналист Иван Сафронов.

«Дмитрий Медведев почему-то удалил Михаила Абызова из друзей во «ВКонтакте», – говорится в сообщении Сафронова, которое он сопроводил грустным смайлом. При этом на странице Михаила Абызова страница премьер-министра значится в списке интересных. Добавим, что настройки социальной сети позволяют просто скрыть друзей от посторонних глаз.

Дмитрий Медведев зарегистрировал аккаунт в социальной сети «ВКонтакте» в ноябре 2011 года. Как сообщало РИА Новости, Михаил Абызов оказался в числе первых девяти человек, которых президент «зафрендил». Туда же вошли, в частности, активисты Общественного комитета Тина Канделаки, Иван Засурский, Константин Рыков, а также основатель «ВКонтакте» и опального мессенджера Telegram Павел Дуров. Дурова сейчас также в списке друзей премьера не найти.







Дмитрий Медведев почему-то удалил Михаила Абызова из друзей «Вконтакте» ( pic.twitter.com/GXuYKJaYYu — ???? ???????? (@isafronov) 26 марта 2019 г.

Экс-министра открытого правительства Абызова задержали 26 марта в Москве. Официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила, что в отношении Абызова возбуждено уголовное дело. По данным следствия, он с соучастниками похитил у нескольких компаний 4 миллиарда рублей. Абызова заподозрили в том, что с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года, являясь бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, он создал и возглавил преступное сообщество. СК отметил, что похищенные деньги выведены за рубеж.