Шойгу: Российский флот получит более 180 кораблей по госпрограмме вооружений

Военно-морской флот России до 2027 года получит более 180 кораблей и судов новых проектов в соответствии с государственной программой вооружения на 2018-2027 годы. Об этом сообщил 27 марта министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства.

"Сегодняшнее заседание начнем с обсуждения проекта программы "Развитие причального фронта пунктов базирования сил Военно-морского флота до 2030 года". В соответствии с государственной программой вооружения на 2018-2027 годы в состав Военно-морского флота должно войти более 180 кораблей и судов новых проектов", – сказал Шойгу.

По его словам, только в этом году на флот поступит 15 кораблей и боевых катеров, а также 20 судов обеспечения.

"Перед нами стоит задача – создать современные условия стоянки и организации всех видов обеспечения новейших атомных ракетных подводных лодок проектов "Ясень" и "Борей", многоцелевых фрегатов океанской зоны, кораблей, оснащенных высокоточным оружием большой дальности, других кораблей и судов", – отметил министр.







Министр обороны пояснил, что с этой целью ведётся реконструкция существующих и строительство новых пунктов базирования, в частности, в Каспийске –– для сил Каспийской флотилии.

Глава военного ведомства подчеркнул, что разработанный проект программы направлен не только на реконструкцию причального фронта и объектов инженерной инфраструктуры, но и оптимизацию количества причалов, что существенно сократит расходы на их содержание.

Сергей Шойгу отметил, что программа подготовлена исходя из выделенных Министерству обороны бюджетных финансовых средств и не потребует дополнительных ассигнований.