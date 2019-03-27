«Еда и мозг». Следственный комитет показал экс-министра Абызова в наручниках и его книги

Обвиняемого в мошенничестве и создании преступного сообщества экс-министра открытого правительства Михаила Абызова провели по коридорам СК с двумя увесистыми сумками. Следствие хочет отправить его в изолятор, фигурант запасся книгами.

На видео, которое 27 марта опубликовал Следственный комитет России, заснята литература, которая, вероятно, поможет Абызову скоротать время в изоляторе. В кадр попали такие сочинения как «Еда и мозг» Дэвида Перлмуттера, «Homo Deus, краткая история завтрашнего дня» Юваля Ной Харари и «Доктор Живаго» Бориса Пастернака. Обвиняемый в ведомственный автомобиль сел с двумя увесистыми сумками, в ближайшее время его доставят в Басманный суд столицы, где Абызову изберут меру пресечения, СК ходатайствует об аресте задержанного накануне фигуранта.

Абызова обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса – «Создание преступного сообщества» и «Мошенничество в особо крупном размере», в деле фигурирует сумма в 4 млрд рублей. Кроме экс-чиновника, меру изберут предполагаемым соучастникам — Николаю Степанову, Максиму Русакову, Галине Фрайденберг, Александру Пелипасову. «Наряду с этим устанавливается местонахождение одного из соучастников – Сергея Ильичева, который на момент возбуждения уголовного дела и задержания других фигурантов находился за пределами России», – добавляет СК. Фигуранты якобы обманывали акционеров «Сибирской энергетической компании» и «Региональных электрических сетей». Никто из обвиняемых свою вину не признает, однако Абызов конституционным правом молчать не воспользовался и дал показания.





