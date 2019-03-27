18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+2°C
/ Завтра: +4
$ 64.59р
72.72р
15:32 27.03.2019
Расширенный поиск

Происшествия
27.03.2019 14:24
Печать

«Еда и мозг». Следственный комитет показал экс-министра Абызова в наручниках и его книги

Обвиняемого в мошенничестве и создании преступного сообщества экс-министра открытого правительства Михаила Абызова провели по коридорам СК с двумя увесистыми сумками. Следствие хочет отправить его в изолятор, фигурант запасся книгами.

На видео, которое 27 марта опубликовал Следственный комитет России, заснята литература, которая, вероятно, поможет Абызову скоротать время в изоляторе. В кадр попали такие сочинения как «Еда и мозг» Дэвида Перлмуттера, «Homo Deus, краткая история завтрашнего дня» Юваля Ной Харари и «Доктор Живаго» Бориса Пастернака. Обвиняемый в ведомственный автомобиль сел с двумя увесистыми сумками, в ближайшее время его доставят в Басманный суд столицы, где Абызову изберут меру пресечения, СК ходатайствует об аресте задержанного накануне фигуранта.

Абызова обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса – «Создание преступного сообщества» и «Мошенничество в особо крупном размере», в деле фигурирует сумма в 4 млрд рублей. Кроме экс-чиновника, меру изберут предполагаемым соучастникам — Николаю Степанову, Максиму Русакову, Галине Фрайденберг, Александру Пелипасову. «Наряду с этим устанавливается местонахождение одного из соучастников – Сергея Ильичева, который на момент возбуждения уголовного дела и задержания других фигурантов находился за пределами России», – добавляет СК. Фигуранты якобы обманывали акционеров «Сибирской энергетической компании» и «Региональных электрических сетей». Никто из обвиняемых свою вину не признает, однако Абызов конституционным правом молчать не воспользовался и дал показания.



Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
27.03.2019 14:56

«Петербургская Недвижимость»: спрос на квартиры в новостройках остается высоким

По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», в первом квартале 2019 года спрос на первичном рынке Петербурга и пригородной зоны Ленобласти составит около 1 млн кв. м.
«Главстрой Санкт-Петербург»
27.03.2019 13:20

«Главстрой Санкт-Петербург» представит новые очереди проектов «Юнтолово» и «Северная долина» на «Ярмарке недвижимости»

Компания «Главстрой Санкт-Петербург» представит новые очереди проектов «Юнтолово» и «Северная долина» на выставке «Ярмарка недвижимости», которая пройдет в «ЭкспоФоруме» с 29 по 31 марта.
ГК «Эталон»
27.03.2019 13:01

Строящиеся объекты «Эталон ЛенСпецСМУ» аккредитованы еще одним банком-партнером

ПАО «МТС-Банк» аккредитовал по ипотеке строящиеся объекты «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») – «Петровская Доминанта», «Охта Хаус», «Дом на Блюхера», «Дом на Космонавтов», Botanica, Fusion, «Эталон на Неве» и корпуса 8.7, 8.1, 4.7-1, 4.7-2, 4.7-3, 4.11 квартала «Галактика».
shutterstock.com
26.03.2019 18:00

Приятно в день весенний отметить новоселье

Оживает разбуженная весной природа, а жилой комплекс «Образцовый квартал 3» в Пушкинском районе гостеприимно встречает первых новоселов.
СК «Полис Групп»
26.03.2019 17:03

ЖК «Полис на Московской» аккредитован еще одним банком

Жилой комплекс «Полис на Московской», который компания «Полис Групп» возводит в Московском районе Петербурга, получил аккредитацию банка «Дельта Кредит».
LEGENDA Intelligent Development
26.03.2019 16:43

Покупатели LEGENDA BUSINESS: «опытный бизнес-потребитель»

Мы продолжаем рассказывать о типах покупателей жилья бизнес-класса по версии компании LEGENDA. На очереди «опытный бизнес-потребитель».
«Петербургская Недвижимость»
26.03.2019 16:35

Среди предложений «Петербургской Недвижимости» - четыре новых жилых комплекса

Благодаря новому партнёрству теперь «Петербургская Недвижимость» предлагает еще больше объектов в Адмиралтейском, Красносельском, Пушкинском и Всеволожском районах.
ЗАО «Ленстройтрест»
26.03.2019 15:29

ГК «Ленстройтрест» принимает участие в премии Urban Awards

ГК «Ленстройтрест» подала заявки на участие в федеральной премии в области жилой городской недвижимости Urban Awards.
Группа компаний «ЦДС»
26.03.2019 15:24

Мобильное приложение «Дома ЦДС» стало еще современнее

Группа ЦДС обновила мобильное приложение с дополненной реальностью «Дома ЦДС» для Google Play и App Store. Программа позволяет получить подробную информацию о строящихся жилых комплексах застройщика.
Setl City
26.03.2019 13:42

Продажи Setl Group выросли на треть в Петербурге и области

По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», за январь и февраль 2019 года прирост количества сделок холдинга Setl Group составил 35% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Самыми популярными объектами компании стали ЖК «Чистое небо», «Солнечный город» и «GreenЛандия», а также новые дома в зонах редевелопмента.
Инвестиционно-строительная компания «Инвестторг»
26.03.2019 13:37

«Инвестторг» согласовал проектное финансирование ЖК «Геометрия»

Инвестиционно-строительная компания «Инвестторг» подписала со Сбербанком договор о проектном финансировании. Новый механизм взаимодействия застройщиков, банков и покупателей станет обязательным с 1 июля 2019 года.
ГК «Эталон»
26.03.2019 10:54

В ЖК «Охта Хаус» началось строительство наземных паркингов

Компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») приступила к строительству наземных многоуровневых паркингов на территории ЖК «Охта Хаус», который возводится в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга на берегу реки Охты по адресу: ул. Лагоды, д. 6-7, литер А.