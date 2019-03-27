Кони, фонтаны и служба во дворце: молодая мама из Петергофа борется за титул самой красивой девушки Росгвардии

Охранница Большого дворца в Петергофе единственная от Северной столицы пробилась в финал всероссийского конкурса «Краса Росгвардии». Если 31-летняя Виктория Бредихина победит, то украсит ведомственный календарь на 2020 год.

фото из личного архива героини

На официальном сайте Росгвардии накануне стартовало онлайн-голосование за участниц всероссийского конкурса «Краса Росгвардии». Финальному этапу предшествовали окружные и региональные отборы, и в итоге от Петербурга осталась лишь одна участница. От Москвы, например, их сразу семеро. Всего на сайте размещены фото 63 представительниц прекрасного пола.

Петербурженка рассказала «Фонтанке», что её поддерживают коллеги, но времени на активное участие в соревновании мало. Кроме службы на фонтанах и дома, где её ждут муж, шестилетняя дочка и собака, у неё есть ещё дела на конюшне.

- Виктория, расскажите немного о себе.







– Мне 31 год, работаю в полиции уже около 10 лет, начинала еще в милиции. У меня есть семья, муж — бывший полицейский, с которым мы познакомились на службе, дочка шести лет. Есть собака и хобби — я с 12 лет я увлекаюсь конным спортом.

- Как у вас появилось такое увлечение?

– Впервые в жизни меня привел туда мой дядя, который показал насколько это благородные, добрые и умные животные. Занималась под Выборгом, где выросла, у меня есть грамоты, награды на местных соревнованиях. Около 6 лет я не выступаю, так как в моей жизни появилась семья и работа. Свободного времени становится все меньше и меньше, но это не мешает мне посещать и проводить время с лошадьми, показывать дочке как прекрасны эти животные.

- Почему пошли в силовые органы? Вы из семьи полицейских или военных?

– Нет, у меня семья более творческая — мама балерина, отец звукорежиссер. В 19 лет мне было это просто интересно, а еще я думала о стабильности и социальных гарантиях.

- Как давно вы служите в Петергофе?

– Я все 10 лет службы тут и место не меняла. Я здесь живу. А на фонтанах я уже около двух лет.

- Чем занимаетесь на службе?

– Моя работа — пропуск посетителей Большого дворца через металлодетекторы. Через установку проверяем сумки, рюкзаки.

- Интересная работа?

– Конечно. Очень много людей проходит через нас. Много туристов, в том числе иностранных. Я знаю английский, и бывает, что мы говорим о культуре. Особенно интересно было работать во время чемпионата мира. Народу было в 2-3 раза больше, все были в национальных костюмах.

- А преступников приходилось задерживать?

– Нет. К счастью, служба проходила спокойно.

- Как вы оказались на конкурсе. Инициативу проявили?

– На самом деле мне предложило руководство — сказали, что ты занимаешься лошадьми, у тебя фото красивые есть. Меня уговорили. А коллеги поддержали — теперь постоянно скидывают мне сообщения: «Вика, тебя там выложили, тебя тут выложили». От них в первую очередь и узнаю все новости.

Голосование продлится 1 месяц и завершится 25 апреля 2019 года. Победителями станут 12 девушек, набравших наибольшее количество голосов. Поддержать землячку можно на странице конкурса.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»