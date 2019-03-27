ЦБ РФ сообщил о снижении инфляционных ожиданий россиян

Инфляционные ожидания россиян на ближайшие 12 месяцев снизились в марте до 9,1% с 10,1% в феврале, следует из информационно-аналитических комментариев «Инфляционные ожидания и потребительские настроения», подготовленных Центробанком и обнародованных 27 марта.

«Согласно опросу, проводимому ООО "Инфом" по заказу Банка России, в марте 2019 г. медианная оценка инфляции, ожидаемой населением в ближайшие 12 месяцев, снизилась на 1,0 п.п., до 9,1%», – говорится в материалах Банка России.

По данным мегарегулятора финансового рынка страны, «в качестве факторов будущей инфляции реже стали называться повышение НДС и рост цен на бензин, что, видимо, отражает наблюдаемую умеренную динамику потребительских цен».

Из документа ЦБ следует, что, несмотря на снижение, инфляционные ожидания в годовом сопоставлении остаются повышенными.







ЦБ РФ отмечает, что респонденты говорят об умеренном росте цен после значительного увеличения в январе. Кроме того, россияне стали реже отмечать «высокий темп роста цен на большинство групп часто покупаемых продуктов питания».

При этом продолжился рост количества упоминаний жилищно-коммунальных услуг среди позиций потребительских расходов с наибольшим ростом цен в истекшем месяце, отмечает ЦБ. Банк России связывает это с индексацией тарифов на коммунальные услуги с 1 января, а также увеличением тарифов на утилизацию отходов. Их удорожание отметили 44% респондентов.