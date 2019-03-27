В Ингушетии протестующие разошлись с площади в Магасе, но заблокировали федеральную трассу

Протестующие разошлись с площади в Магасе, где митинговали со вчерашнего дня. Ночью и утром 27 марта силовики предприняли три попытки разогнать участников акции, но действеннее оказалось обещание ингушских властей разрешить новый митинг через пять дней.

Об этом сообщает «Кавказский узел» со ссылкой на правозащитника Магомеда Муцольгова.

«Митингующие приняли решение разойтись. Такое решение было принято в целях не допустить кровопролития. Со слов участников акции, силовики неоднократно устраивали провокации, пытаясь довести противостояние до эскалации. За ночь и утро в общей сложности было предпринято три попытки разгона митингующих, но все три они были отбиты протестующими. Силовики все еще продолжают стоять в оцеплении», – отметил общественный деятель.

Уйдя из Магаса, активисты заполнили федеральную трассу "Кавказ", в районе так называемого Экажевского круга. Со стороны Назрани образовался затор из автомобилей, которые не могут проехать в сторону трассы. Лидеры протеста призывают всех разойтись.







Ранее власти Ингушетии пообещали согласовать новую акцию, которую можно будет провести в Магасе через пять дней. Люди согласились на это и начали покидать площадь, на которой протестовали. Сейчас там идет уборка.

По утверждению активистов, в общей сложности митинг посетило не менее 50 тысяч человек. Ряд СМИ пишет о том, что со стороны участников в силовиков летели камни.

Митинг против внесения изменений в закон о проведении референдумов в Ингушетии начался утром 26 марта. Участники приняли резолюцию с требованием отставки главы республики Юнуса-Бека Евкурова.

Законопроект о референдуме внесли в Народное собрание Ингушетии после попытки Магомеда Муцольгова инициировать референдум против соглашения о границе с Чечней. Однако после критики документ отозвал глава республики Юнус-Бек Евкуров. Критики законопроекта отмечали, что в нем не названы основания для обязательного проведения референдума, но названы вопросы, которые выносить на референдум нельзя.