18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+2°C
/ Завтра: +4
$ 64.59р
72.72р
13:21 27.03.2019
Расширенный поиск

Общество
27.03.2019 13:09
Печать

В Ингушетии протестующие разошлись с площади в Магасе, но заблокировали федеральную трассу

Протестующие разошлись с площади в Магасе, где митинговали со вчерашнего дня. Ночью и утром 27 марта силовики предприняли три попытки разогнать участников акции, но действеннее оказалось обещание ингушских властей разрешить новый митинг через пять дней.

Об этом сообщает «Кавказский узел» со ссылкой на правозащитника Магомеда Муцольгова.  

«Митингующие приняли решение разойтись. Такое решение было принято в целях не допустить кровопролития. Со слов участников акции, силовики неоднократно устраивали провокации, пытаясь довести противостояние до эскалации. За ночь и утро в общей сложности было предпринято три попытки разгона митингующих, но все три они были отбиты протестующими. Силовики все еще продолжают стоять в оцеплении», – отметил общественный деятель.

Уйдя из Магаса, активисты заполнили федеральную трассу "Кавказ", в районе так называемого Экажевского круга. Со стороны Назрани образовался затор из автомобилей, которые не могут проехать в сторону  трассы. Лидеры протеста призывают всех разойтись. 



Ранее власти Ингушетии пообещали согласовать новую акцию, которую можно будет провести в Магасе через пять дней. Люди согласились на это и начали покидать площадь, на которой протестовали. Сейчас там идет уборка. 

По утверждению активистов, в общей сложности митинг посетило не менее 50 тысяч человек. Ряд СМИ пишет о том, что со стороны участников в силовиков летели камни. 

Митинг против внесения изменений в закон о проведении референдумов в Ингушетии начался утром 26 марта. Участники приняли резолюцию с требованием отставки главы республики Юнуса-Бека Евкурова. 

Законопроект о референдуме внесли в Народное собрание Ингушетии после попытки Магомеда Муцольгова инициировать  референдум против соглашения о границе с Чечней. Однако после критики документ отозвал глава республики Юнус-Бек Евкуров. Критики законопроекта отмечали, что в нем не названы основания для обязательного проведения референдума, но названы вопросы, которые выносить на референдум нельзя.

Справка:

Парламент Ингушетии одобрил соглашение о границе с Чечнёй 4 октября 2018 года. В Магасе ответили протестами, которые не прекращались две недели. 27 ноября, когда вопрос рассматривал Конституционный суд РФ, митинги возобновились. Решение о границе, по данным ингушской оппозиции, отчуждает в пользу Чечни десятки тысяч гектаров территории. КС РФ нарушений в процедуре не усмотрел. Жители Ингушетии попросили о помощи Владимира Путина.

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
ГК «Эталон»
27.03.2019 13:01

Строящиеся объекты «Эталон ЛенСпецСМУ» аккредитованы еще одним банком-партнером

ПАО «МТС-Банк» аккредитовал по ипотеке строящиеся объекты «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») – «Петровская Доминанта», «Охта Хаус», «Дом на Блюхера», «Дом на Космонавтов», Botanica, Fusion, «Эталон на Неве» и корпуса 8.7, 8.1, 4.7-1, 4.7-2, 4.7-3, 4.11 квартала «Галактика».
shutterstock.com
26.03.2019 18:00

Приятно в день весенний отметить новоселье

Оживает разбуженная весной природа, а жилой комплекс «Образцовый квартал 3» в Пушкинском районе гостеприимно встречает первых новоселов.
СК «Полис Групп»
26.03.2019 17:03

ЖК «Полис на Московской» аккредитован еще одним банком

Жилой комплекс «Полис на Московской», который компания «Полис Групп» возводит в Московском районе Петербурга, получил аккредитацию банка «Дельта Кредит».
LEGENDA Intelligent Development
26.03.2019 16:43

Покупатели LEGENDA BUSINESS: «опытный бизнес-потребитель»

Мы продолжаем рассказывать о типах покупателей жилья бизнес-класса по версии компании LEGENDA. На очереди «опытный бизнес-потребитель».
«Петербургская Недвижимость»
26.03.2019 16:35

Среди предложений «Петербургской Недвижимости» - четыре новых жилых комплекса

Благодаря новому партнёрству теперь «Петербургская Недвижимость» предлагает еще больше объектов в Адмиралтейском, Красносельском, Пушкинском и Всеволожском районах.
ЗАО «Ленстройтрест»
26.03.2019 15:29

ГК «Ленстройтрест» принимает участие в премии Urban Awards

ГК «Ленстройтрест» подала заявки на участие в федеральной премии в области жилой городской недвижимости Urban Awards.
Группа компаний «ЦДС»
26.03.2019 15:24

Мобильное приложение «Дома ЦДС» стало еще современнее

Группа ЦДС обновила мобильное приложение с дополненной реальностью «Дома ЦДС» для Google Play и App Store. Программа позволяет получить подробную информацию о строящихся жилых комплексах застройщика.
Setl City
26.03.2019 13:42

Продажи Setl Group выросли на треть в Петербурге и области

По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», за январь и февраль 2019 года прирост количества сделок холдинга Setl Group составил 35% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Самыми популярными объектами компании стали ЖК «Чистое небо», «Солнечный город» и «GreenЛандия», а также новые дома в зонах редевелопмента.
Инвестиционно-строительная компания «Инвестторг»
26.03.2019 13:37

«Инвестторг» согласовал проектное финансирование ЖК «Геометрия»

Инвестиционно-строительная компания «Инвестторг» подписала со Сбербанком договор о проектном финансировании. Новый механизм взаимодействия застройщиков, банков и покупателей станет обязательным с 1 июля 2019 года.
ГК «Эталон»
26.03.2019 10:54

В ЖК «Охта Хаус» началось строительство наземных паркингов

Компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») приступила к строительству наземных многоуровневых паркингов на территории ЖК «Охта Хаус», который возводится в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга на берегу реки Охты по адресу: ул. Лагоды, д. 6-7, литер А.
pixabay.com
25.03.2019 17:07

Эфиопия намерена наводнить российский рынок высококачественным кофе

Российскому бизнесу предложат наладить прямые поставки одного из самых высококачественных кофе в мире от производителей Эфиопии. Вопросы взаимодействия обсудят на Российско-Эфиопском торгово-инвестиционном форуме, который состоится в Санкт-Петербурге 11 апреля этого года.
ПАО «Группа ЛСР»
25.03.2019 16:48

Паркинг со скидкой от 250 тыс. рублей в комплексе «Европа Сити»

У жителей «Европы Сити» появилась возможность приобрести свое первое парковочное место со скидкой 250 тыс. рублей, второе будет со скидкой уже в 350 тыс. рублей.