Что-то пошло не так. Новейший авианосец ВМС США сломался на ходовых испытаниях

Головной авианосец класса "Форд" Gerald R. Ford Военно-морских сил США сломался на ходовых испытаниях, сообщают американские издания.

Как сообщается на сайте Военно-морского института США, в их ходе обнаружились неисправности в работе паровых турбин корабля, после чего он вернулся на верфь. По оценке специалистов, им потребуется серьезный ремонт, хотя к ядерным энергоустановкам корабля претензий нет.

Впрочем, ремонт авианосца, по оценкам кораблестроителей, затянется минимум до середины осени, потому что придется чинить и 9 из 11 подъемников авианосца, доставляющих самолёты на палубу.

Таким образом, как сообщил портал Navy Times, корабль передадут американскому флоту не раньше октября этого года – на три месяца позже запланированного срока.

Новейший авианосец CVN-78 Gerald R. Ford был заложен в 2009 году и спущен на воду в 2017-м. Корабль обошёлся США в рекордные 12,9 миллиарда долларов. Всего Пентагон планирует построить от 10 до 12 кораблей класса "Форд".





