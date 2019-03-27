Новый мэр Белгорода вышел принимать присягу под гимн «Звёздных войн». В управлении культуры назвали выбор музыки ошибкой

Новый глава администрации Белгорода поднялся на сцену для принятия присяги под главный саундтрек «Звёздных войн». Торжественное мероприятие состоялось 26 марта и сразу же спровоцировало массу шуток в Сети.

Юрий Галдун важно прошёл к стойке микрофона под «Марш повстанцев», после чего музыка стихла. По всей видимости, организаторы искали торжественную музыку в Интернете. Плохое знание шедевров киноиндустрии их подвело.

Как объяснила «Фонтанке» 27 марта руководитель управления культуры Людмила Грекова, выбор музыки был ошибкой. О том, где её подчинённые нашли гимн, чиновница не пояснила, намекнув, что это не телефонный разговор.

Галдун 21 января был назначен на должность временно исполняющего обязанности главы Белгорода вместо досрочно ушедшего в отставку Константина Полежаева. До этого он работал заместителем губернатора, возглавлял департамент ЖКХ.





