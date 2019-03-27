Трассу Вологда - Новая Ладога под Бокситогорском открыли после смертельного ДТП

В Бокситогорском районе Ленобласти ликвидировали последствия смертельной аварии с участием большегруза и легковушки. Перекрывшие трассу разбитые машины эвакуировали.

Авария произошла около 9 часов утра 27 марта на 411-м километре трассы А-114 Вологда – Новая Ладога, в районе деревни Батьково Бокситогорского района. Груженный колесными парами Hyundai выехал на «встречку» и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2110. В результате в легковушке погибла пассажирка и пострадали водитель и еще одна пассажирка.

На фото с места аварии, опубликованных в группе «Дорожный инспектор», видно, что грузовик в результате ДТП развернуло поперек дороги, и в итоге машины полностью перекрыли проезжую часть. Ранее сообщалось, что ДТП спровоцировало 2-километровую пробку. Объезд осуществлялся через Бокситогорск.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в 10:50 последствия ДТП были устранены, разбитые машины эвакуированы, и движение транспорта по трассе полностью восстановлено. Сейчас на дороге затора нет, движение осуществляется в штатном режиме.





