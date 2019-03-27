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Бизнес
27.03.2019 12:44
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УФАС возбудило дело в отношении Балтийской таможни. Договоры на хранение конфиската заключались без конкурсов

Петербургским управлением антимонопольной службы возбуждено дело в отношении Балтийской таможни. Ведомство самовольно выбирало подрядчиков по оказанию складских услуг.

Как сообщает УФАС 27 марта, дело возбуждено по признакам нарушения части 4 статьи 16 Федерального закона «О защите конкуренции». Причина — контракты на складские услуги, которые таможня в 2017 году заключала без конкурсов с компаниями ООО «Валро», ООО «Партнер» и ООО «А Плюс». Подрядчики получили исключительное право на хранение изъятых документов, товаров по уголовным делам, делам об административных правонарушениях, а также задержанных и обращенных в федеральную собственность при проведении таможенного контроля.

По условиям договоров, до момента завершения дела конфискованный товар должен храниться на складе бесплатно. А вот чтобы возвратить его, владелец должен оплатить услуги кладовщиков. «При этом период хранения не указывается, а цены на хранение, установленные этими организациями, значительно превышают цены на аналогичные услуги, оказываемые иными хозсубъектами», – говорится в сообщении УФАС. Первое заседание комиссии антимонопольного органа состоится 16 апреля.



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