Уволившейся из-за фотографий учительнице предложили обучать коллег поведению в соцсетях

Власти Алтайского края предложили уволившейся из-за травли учительнице разработать курс правильного поведения педагогов в соцсетях. И преподавать его коллегам. Татьяна Кувшинникова согласилась.

Об этом 27 марта сообщает ТАСС со ссылкой на регионального министра образования и науки Максима Костенко.

«Да, учить [безопасности в социальных сетях педагогов] будут. Кроме того, предложил Татьяне такой модуль разработать – безопасное ведение соцсетей для учителей. Она согласилась и будет вести такую программу в местном институте повышения квалификации учителей», – заявил чиновник.

Также, по его словам, уволенной учительнице русского языка и литературы предложили три варианта трудоустройства в системе образования Алтайского края.







«Она посоветуется с семьей и решит. Точно остается в образовании, а эта программа для учителей – это дополнительное предложение», – сказал Костенко.

Напомним, 38-летняя педагог из Барнаула ранее заявила журналистам, что уволилась после опубликованных в соцсети фотографиях. На фото женщина сидит на спортивных брусьях в коротком платье на фоне зимнего пейзажа. Снимок сделали после спортивного мероприятия в честь зимней Универсиады в Красноярске — Кувшинникова состоит в краевой федерации закаливания и спортивного зимнего плавания, которая часто организует различные спортивные акции. Также в соцсетях есть ее снимок в купальнике.

По словам учительницы, недовольные родители одного из учеников пожаловались в администрацию школы, и началось давление на преподавателя. Женщина уволилась и заявила, что больше не будет вести свой предмет в государственной системе образования, а предпочтет обучать детей художественному творчеству (ее второе образование — художник).