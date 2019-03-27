Стенды пустуют. Участники петербургского арктического форума опаздывают

Участники международного форума «Арктика — территория диалога» опаздывают с подготовкой своих экспозиций, проекты которых должны были быть сданы в понедельник, 25 марта. За две недели до начала мероприятия с Владимиром Путиным, 18 из 25 участников похоже еще даже не определились, что будут показывать.

Сергей Куликов/Интерпресс

Больше всего организаторы переживают за самую крупную составляющую – стенд Петербурга. Выигравший тендер на 22,8 млн рублей подрядчик перепоручил работы уже третьим субпорядчикам.

В выставочной зоне V Международного форума «Арктика — территория диалога» должно разместиться 25 стендов с экспозициями участников. Рассчитанное на 3 000 гостей мероприятие пройдет 9-10 апреля в «Экспофоруме», под стенды отведен зал F общей площадью 13 тыс. м2. Из желающих представить себя экспозициями участников только у семи подрядчики прислали технические проекты организаторам, говорит источник «Фонтанки» в фонде «Росконгресс», отвечающем за проведение «Арктики». Срок подачи предварительных проектов истек в понедельник, 25 марта. Кем занять оставшиеся четыре места, организаторы пока тоже не определились.

«В патовой ситуации»

До конца 25 марта проекты экспозиций успели подать компании «Газпром», «Газпромнефть» и «Норильский никель», ЦНИИ автоматики и гидравлики, Ненецкий автономный округ, информационные партнеры МИА «Россия сегодня» и RT.







Из опаздывающих: «Росатом», «Новатэк», Министерство природных ресурсов и экологии, Министерство науки и высшего образования, Федеральное агентство по делам молодежи, ВГТРК, НТВ, ТАСС, Архангельская область, Мурманская область, Ямало-Ненецкий автономный округ и Санкт-Петербург. В резерве — еще пять свободных стендов. На них, как говорят, есть список желающих, с ними сейчас работает коммерческая служба «Росконгресса».

При этом в опубликованном организаторами регламенте допуска подрядных организаций говорится, что к 25 марта заказчик должен уже утвердить к производству согласованный с оргкомитетом предварительный проект своего временного объекта.

Опоздавшим дали новый «крайний» срок для подачи проектов экспозиций до 2 апреля — после чего все обязаны прислать в «Экспофорум» своих подрядчиков и начать монтаж стендов. Монтаж придется вести ударными темпами и завершить 7 апреля.

Утром 9 апреля выставочный зал обязан начать принимать гостей. Президент Владимир Путин, объявил месяц назад «Росконгресс», собирается принять участие в арктическом форуме. А значит, доделывать стенды в ночь перед началом нельзя: службы безопасности должны будут заранее проверить уже полностью смонтированные экспозиции.

«Форум делается в совершенно патовой ситуации, – сетует собеседник «Фонтанки» из «Росконгресса». – До 2 апреля участникам надо подгонять своих подрядчиков. Не пройдя технический контроль проекта, подрядчик-застройщик не сможет попасть на площадку для начала монтажа. После 2 апреля останется всего пять дней, чтобы организовать все: монтажные работы, свет, звук, кейтеринг. Это маленький срок для такого масштабного мероприятия».

«Патовая ситуация» возникла из-за того, что еще два года назад арктический форум запланировали провести в очередной раз в Архангельске. Однако 18 января 2019 года

курирующий форум вице-премьер правительства России Юрий Трутнев объявил о переносе мероприятия в Петербург – из-за того, что архангельские власти плохо подготовились. https://www.fontanka.ru/2019/01/17/100

Фонд «Росконгресс» – организатор десятков крупных представительских мероприятий: Петербургского международного экономического форума, Российского инвестиционного форума в Сочи и тому подобное. В том числе форума «Арктика – территория диалога», который проводится с 2010 года, но впервые попал на петербургскую площадку. Главное объяснение такого решения было: Петербург лучше подготовлен.

Учредителями фонда «Росконгресс» являются Центр стратегических разработок Алексея Кудрина, благотворительный Фонд Валерия Гергиева и петербургский «Леонтьевский центр». При этом «Росконгресс» показывает неплохие финансовые результаты деятельности: выручка 10,4 млрд за последний отчетный год, чистая прибыль 573 млн рублей.

Участие в арктическом форуме для большинства участников платное, премиум-пакет услуг включает присутствие на пленарном заседании с участием президента и стоит 156 тысяч рублей.

«Шерп» посреди Петербурга

Больше всего организаторы переживают за стенд Петербурга. Он самый большой на форуме, площадью 220 кв. м. Сравнимы только 164 кв. м у Минприроды и по 150 кв. м у «Газпрома», «Новатэка» и Росмолодежи.

Технический проект петербургского стенда еще не готов, хотя застройщик обещал представить его в понедельник, говорит источник «Фонтанки» в «Росконгрессе». Заказчиком выступает городской комитет по делам Арктики.

Комитет по Арктике организовал первые торги по подготовке экспозиции и деловой программы Петербурга на форуме еще в декабре прошлого года. За 26,9 млн рублей начальной цены подрядчику предстояло освоить 90 кв. м выставочного пространства в архангельском Северном арктическом федеральном университете. Однако из-за переезда форума в Петербург от закупки 18 января резко отказались.

Новый конкурс был объявлен 6 февраля, за те же начальные 26,9 млн подрядчик должен был освоить уже 220 кв. м выставочного пространства.

«Пришлось думать, чем занять добавившиеся сто метров. В итоге решили поставить на стенд вездеход «Шерп», который изготавливают в нашем городе, – рассказывает «Фонтанке» источник, знакомый с нюансами организации петербургской экспозиции. – Это даже хорошо. На прошлом архангельском форуме Петербург ютился в углу университетской столовой».

Согласно техническому заданию конкурса комитета, подрядчик должен напечатать буклеты и другую печатную продукцию, создать видеоролик «Арктический потенциал Санкт-Петербурга», организовать кейтеринговое обслуживание не менее чем 600 человек за два дня, оплатить присутствие на форуме как минимум шести участников деловой программы и составить деловую программу.

Экспозиция должна быть, сказано в техзадании, дизайнерски оригинальной и продвигать город «как передовой центр по освоению Арктической зоны РФ», а также – «товары и услуги, результаты интеллектуальной деятельности петербургских компаний и организаций».

Половина экспозиции отводится под переговорные и технические зоны, половина под ресепшен, экспонаты, общение, журналистов и постамент для вездехода. На парковке «Экспофорума» подрядчик должен сделать зону с препятствиями для тест-драйва «Шерпа».

На конкурс заявились семь участников. Среди них ООО «Экспофорум-Дизайн», с 2015 года бессменный изготовитель экспозиции Петербурга на ПМЭФ. Или, например, петербургское ООО «Линист», подрядчик сразу нескольких комитетов, неоднократно выигрывавшее конкурсы на участие комитета по внешним связям в зарубежных мероприятиях.

Однако победителем стало столичное ООО «Флагман-Экспо», регулярный партнер Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы.

«Флагман-Экспо» принадлежит бизнесмену Наталье Овчинниковой, показывает 34 млн рублей выручки за последний отчетный 2017 год и всего 1 млн рублей чистой прибыли. Правда, Наталье Овчинниковой принадлежит также ООО «Конкорд-Петербург», туристическая компания, имеющая прямое отношение к московским ООО «Конкорд-Трэвел» и ООО «Конкордбизнессервис» и еще нескольким турфирмам. Группа с 1992 года занимается в том числе организацией выставок. Связей группы с известным холдингом «Конкорд» Евгения Пригожина, впрочем, выявить не удалось.

22,9 млн и субподрядчики

«Флагман-Экспо» предложил комитету по делам Арктики подготовить экспозицию Петербурга не за 25,6, а за 22,9 млн рублей. Договор, несмотря на несколько месяцев подготовки, был подписан только что – 20 марта. Согласно ему, у подрядчика есть пять рабочих дней на создание трех вариантов дизайн-проекта экспозиции — то есть формально он может согласовывать проект минимум до 27 марта.

Сумму даже в 22,9 млн рублей специалисты называют очень большой для подобных работ. «Экспозиция на ПМЭФ-2018 занимала больше 1 500 кв. м и стоила 47 млн рублей», – говорят в «Экспофорум-Дизайне».

Участники форума стараются не раскрывать стоимость своих экспозиций. Благодаря системе госзакупок известно, что стенд Архангельской области площадью 140 кв. м стоит около 7 млн рублей.

«Тем более обидно, что, имея серьезный бюджет, «Флагман» вместо быстрого согласования проекта пока только оповещает о цепочке субподрядчиков», – говорит источник в «Росконгрессе». В техническую дирекцию форума поступило письмо от «Флагман-Экспо» с данными о субподрядчике, московском ООО «Компания Экспосалон». Который в свою очередь пригласил на субподряд еще одно московское ООО «Эксполюкс». Которое в свою очередь обратилось к подрядным компаниям «АртФестиваль» и «АрендаМедиа», занимающимся подвесными конструкциями и LED-панелями. Дозвониться до ООО «Флагман-Экспо» «Фонтанке» пока не удалось.

«Технический проект будущей экспозиции стенда Санкт-Петербурга в настоящий момент уже предоставлен организаторам указанного форума», – сообщили «Фонтанке» в комитете по делам Арктики и заверили, что в установленные сроки и в соответствии с условиями госконтракта установка стенда Петербурга будет завершена.

В технической дирекции форума утром во вторник, 26 марта, «Фонтанке» заявили, что комитет пока только прислал письмо о выборе застройщика, а технического проекта от застройщика так пока и не подано.

В фонде «Росконгресс» «Фонтанке» дали понять, что заказчики экспозиций уведомлены о всех дедлайнах, прописанных в технической документации и договорах на участие. «Но оргкомитет, – добавили в «Росконгрессе», – прикладывает все усилия, чтобы избежать каких-либо сложностей».

Участники форума «Арктика – территория диалога» уже жаловались «Фонтанке» на его организацию. Некоторые, как авторы телеграм-канала «Капитан Арктика», раздосадованы тем, что форум покинул Архангельск. Некоторые сетуют на программу форума, концепцию которой опубликовали меньше чем за месяц до мероприятия.

«К обсуждению с 2010 года предлагаются все те же вопросы. Они так и будут оставаться актуальными, поскольку ничего кроме газо- и нефтедобычи реально не развивается», – говорит полярник, директор картографической и туристической компании «Викаар» и бывший глава петербургского музея Арктики Виктор Боярский. Обсуждать проблемы Арктики необходимо, но пока на форум и подобные мероприятия надеяться особо не стоит, полагает он. «Сообщение между городами арктического побережья нерегулярное, полярной авиации нет, свирепствует пропускной режим, тормозящий развитие арктического туризма, – перечисляет Виктор Боярский. – Когда-нибудь все будет в порядке – но лишь когда-нибудь».

Алексей Дмитриев, «Фонтанка.ру»