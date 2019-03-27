СКА больше не самый эффективный клуб КХЛ. Его обошла команда, которая ни разу не выходила даже в полуфинал Кубка Гагарина

Совет директоров Континентальной хоккейной лиги представил обновленный рейтинг эффективности клубов в среду, 27 марта. Главной неожиданностью стала смена лидера: петербургский СКА с первого места переместился на второе, пропустив вперед себя финский «Йокерит».

Отметим, что за все пять сезонов в КХЛ «Йокерит» ни разу не проходил в плей-офф дальше четвертьфинала. В то же время финская команда одна из лучших по заполняемости домашней арены и другим коммерческим показателям.

Пока еще действующий обладатель Кубка Гагарина, но уже вылетевший из текущего плей-офф, казанский «Ак Барс» занимает четвертое место в рейтинге. Аутсайдерами стали череповецкая «Северсталь» (24 место) и «Адмирал» из Владивостока (25 место).

Рейтинг эффективности клубов формируется за три года и учитывает восемь критериев: спортивные достижения, расходы на оплату труда игроков, ТВ-индекс, долю государственного финансирования, заполняемость арен, своевременность расчетов по оплате труда, вместимость арен и потенциал локального рынка.





